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"Я беру на себя вину за повышение среднего возраста". Ибрагимович – о своем голе и победе над Удинезе
Златан on fire
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал победу над "Удинезе" (2:1). Цитирует нападающего издание BBC.
"Я забил хороший гол, но победа важнее. Мы одна из самых молодых команд в Европе, я беру на себя вину за повышение среднего возраста, но ребята действительно заставляют меня чувствовать себя моложе".
Напомним, "Милан" не проигрывает уже в 24 матчах – ровно с момента перезагрузки соревнований в июне (18 побед и 6 ничьих). В последний раз "россонери" уступали в марте, "Дженоа" нанес поражение "Милану" со счетом 1:2.
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