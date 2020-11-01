Ибрагимович повторил рекорд Шевченко

В рамках 6-го тура Серии А "Милан" обыграл "Удинезе" 2:1. Голом в составе "россонери" отметился форвард Златан Ибрагимович.

Шведский нападающий забивает в шести матчах чемпионата Италии подряд. Таким образом, 39-летний Ибрагимович повторил рекорд экс-форварда "дьяволов" Андрея Шевченко.

Среди футболистов "Милана" такое достижение покорялось только украинскому форварду в 2001-м году, а также самому Ибрагимовичу в 2012-м.