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Ибрагимович повторил рекорд Шевченко

Италия
(2 голосов)

Швед забивает в шести матчах Серии А подряд

Ибрагимович повторил рекорд Шевченко
Новина українською

В рамках 6-го тура Серии А "Милан" обыграл "Удинезе" 2:1. Голом в составе "россонери" отметился форвард Златан Ибрагимович.

Шведский нападающий забивает в шести матчах чемпионата Италии подряд. Таким образом, 39-летний Ибрагимович повторил рекорд экс-форварда "дьяволов" Андрея Шевченко.

Среди футболистов "Милана" такое достижение покорялось только украинскому форварду в 2001-м году, а также самому Ибрагимовичу в 2012-м.

Ибрагимович повторил рекорд Шевченко - изображение 1
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В статье: Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Источник:
Opta

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