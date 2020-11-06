Серия А. Сассуоло не выдержал тест на взрослость

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

Две недели тому "Сассуоло" уже упустил шанс выйти на первое место. Тогда он не переиграл дома слабый "Торино". Даже пришлось возвращаться с 1:3 после 80-ой минуты. Правда, через неделю он уже прибил "Наполи" в Неаполе, не пропустив впервые в сезоне. Впрочем, главный тренер Роберто Де Дзерби заявил, что взрослость команды будет проверяться в матчах против более слабых команд. Явно таких как "Удинезе". "Зебретте" проиграли в пяти из шести первых матчей сезона. Но как раз "нероверди" переиграли дважды в сезоне 2019/20, до этого дважды сыграли вничью. И сегодня не уступили.

"Удинезе", пропустивший от "Сассуоло" в тех четырёх матчах лишь однажды, вновь затянул его в пучину стыков, дуэлей, фолов и медленных передач в центре поля. В первые 57 минут были нанесены лишь четыре удара по воротам. Наиболее опасный удар нанёс гость Де Пауль - почти в аут с семи метров. Фриуланцы начинали оба тайма высоким прессингом, что придавало им уверенности. В целом матч казался тем самым, в котором команды не забьют, даже если будут играть ещё десять часов. Неудивительно, что не забили за полтора часа. Хозяева ещё и на 46-ой минуте заменили игрока атаки на защитника...

"Сассуоло" остаётся вторым. "Удинезе" остаётся в зоне вылета, но улучшает настроение.