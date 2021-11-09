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Мистер Ювентус: сегодня празднует День рождения Алессандро Дель Пьеро
Праздник Пинтуриккьо
Getty Images / Global Images Ukraine
Алессандро Дель Пьеро родился 9 ноября 1974 года в Конельяно. Почти всю карьеру итальянский форвард провел в "Ювентусе", защищая цвета "Старой синьоры" на протяжении 19 лет (1993 – 2012), с 2001 года являлся капитаном команды.
В составе сборной Италии в 2006 году Дель Пьеро стал чемпионом мира. На поле он обычно занимал позицию оттянутого нападающего, располагаясь между номинальными форвардом и атакующим полузащитником. Место на поле вблизи штрафной площадки соперника иногда называют "зоной Дель Пьеро".
В настоящее время Алессандро удерживает позицию лучшего бомбардира "Ювентуса" (289 голов). Также Дель Пьеро является лидером по количеству матчей за туринцев (705 поединков). Карьеру завершал в "Сиднее" и "Дели Дайнамос".
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