Италия
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Интер и Ювентус поборются за 20-летнего защитника Вероны
Сумма трансфера составит 22 миллиона
Защитник "Вероны" Маттео Ловато в зимнее трансферное окно может сменить клуб, сообщает Calcio Mercato.
По данным источника, 20-летний итальянец входит в шорт-листы "Ювентуса" и "Интера". Веронцы планируют выручить за своего вундеркинда 22 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Серии А Ловато провел 6 матчей.
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