  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер и Ювентус поборются за 20-летнего защитника Вероны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер и Ювентус поборются за 20-летнего защитника Вероны

Италия
(1 голосов)

Сумма трансфера составит 22 миллиона

Интер и Ювентус поборются за 20-летнего защитника Вероны
Новина українською

Защитник "Вероны" Маттео Ловато в зимнее трансферное окно может сменить клуб, сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, 20-летний итальянец входит в шорт-листы "Ювентуса" и "Интера". Веронцы планируют выручить за своего вундеркинда 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Серии А Ловато провел 6 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эллас Верона Маттео Ловатто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...