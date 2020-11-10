Сакки убежден, что Милан может выиграть Скудетто, но только при одном условии

Бывший тренер "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал текущую ситуацию в турнирной таблице Серии А. Цитирует специалиста Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Есть секрет, как добраться до финиша – верить в себя, в футбол, в свою работу. "Милан" может выиграть Скудетто в этом странном сезоне, но подопечные Пиоли должны быть еще более уверенными и безжалостными".