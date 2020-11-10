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Сакки убежден, что Милан может выиграть Скудетто, но только при одном условии
Арриго на связи
Бывший тренер "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал текущую ситуацию в турнирной таблице Серии А. Цитирует специалиста Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
"Есть секрет, как добраться до финиша – верить в себя, в футбол, в свою работу. "Милан" может выиграть Скудетто в этом странном сезоне, но подопечные Пиоли должны быть еще более уверенными и безжалостными".
"Титул можно взять при одном условии: бороться всей командой, а не только с помощью Златана. "Милан" еще может прогрессировать по ходу кампании. Ибрагимович – настоящий пример для молодых игроков, он заряжен даже несмотря на промахи".
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