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Сакки убежден, что Милан может выиграть Скудетто, но только при одном условии

Италия
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Арриго на связи

Сакки убежден, что Милан может выиграть Скудетто, но только при одном условии
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Бывший тренер "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал текущую ситуацию в турнирной таблице Серии А. Цитирует специалиста Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Есть секрет, как добраться до финиша – верить в себя, в футбол, в свою работу. "Милан" может выиграть Скудетто в этом странном сезоне, но подопечные Пиоли должны быть еще более уверенными и безжалостными".

"Титул можно взять при одном условии: бороться всей командой, а не только с помощью Златана. "Милан" еще может прогрессировать по ходу кампании. Ибрагимович – настоящий пример для молодых игроков, он заряжен даже несмотря на промахи".

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Чемпионат Италии Арриго Сакки Милан Скудетто
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Источник:
Football Italia

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