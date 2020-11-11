Браим Диас: Ибрагимовичу столько же лет, сколько и моему отцу

Нападающий "Милана" Браим Диас прокомментировал выступления Златана Ибрагимовича. Напомним, Диас выступает за "россонери" на правах аренды из "Реала". Цитирует Браима Football Italia.

"Ибрагимовичу столько же лет, сколько и моему отцу. Златан продолжает влиять на команду и доказывает, что в футболе нет понятия возраста. У нас отличные отношения, он регулярно дает советы настоящего победителя. Рядом с ним нужно стараться: "Браим, ты еще не закончил, теперь качаем пресс". Такие вещи помогают прогрессировать".