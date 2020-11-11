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Браим Диас: Ибрагимовичу столько же лет, сколько и моему отцу
Златан on fire
Нападающий "Милана" Браим Диас прокомментировал выступления Златана Ибрагимовича. Напомним, Диас выступает за "россонери" на правах аренды из "Реала". Цитирует Браима Football Italia.
"Ибрагимовичу столько же лет, сколько и моему отцу. Златан продолжает влиять на команду и доказывает, что в футболе нет понятия возраста. У нас отличные отношения, он регулярно дает советы настоящего победителя. Рядом с ним нужно стараться: "Браим, ты еще не закончил, теперь качаем пресс". Такие вещи помогают прогрессировать".
"В Милане мне проще, чем в Мадриде – у меня есть игровое время. Нам важно продолжать быть конкурентоспособными".
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