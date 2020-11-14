Алаба является приоритетной целью Ювентуса на ближайшее трансферное окно

Также в списке желаемых футболистов есть Хуссем Ауар из "Лиона", Диего Карлос из "Севильи" и Никола Миленкович из "Фиорентины".

Ранее сообщалось о том, что "Бавария" не собирается продавать Давида Алабу зимой.

Контракт австрийца с немецким клубом истекает летом следующего года. Футболист пока не изъявил желания подписать новое соглашение. Туринцы, как и многие другие европейские гранды, будут пытаться перехватить игрока еще за полгода до того, как он станет свободным агентом.

Алаба находится в структуре "Баварии" с 2008 года. За это время он провел 396 игр, забил 32 гола и отдал 49 результативных передач. В составе клуба Давид выиграл 25 трофеев, в том числе два требла.