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Алаба является приоритетной целью Ювентуса на ближайшее трансферное окно
Австриец серьезно заинтересовал итальянский клуб
Также в списке желаемых футболистов есть Хуссем Ауар из "Лиона", Диего Карлос из "Севильи" и Никола Миленкович из "Фиорентины".
Ранее сообщалось о том, что "Бавария" не собирается продавать Давида Алабу зимой.
Контракт австрийца с немецким клубом истекает летом следующего года. Футболист пока не изъявил желания подписать новое соглашение. Туринцы, как и многие другие европейские гранды, будут пытаться перехватить игрока еще за полгода до того, как он станет свободным агентом.
Алаба находится в структуре "Баварии" с 2008 года. За это время он провел 396 игр, забил 32 гола и отдал 49 результативных передач. В составе клуба Давид выиграл 25 трофеев, в том числе два требла.
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