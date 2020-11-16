Гаттузо требует усиление. Наполи может зимой подписать защитника Челси

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо недоволен подбором игроков на левом фланге обороны. Ему не нравится игра Гуляма и Руйи.

Руководство нашло способ исправить проблему. По данным Corriere dello Sport, они попытаются вернуть на родину Эмерсон Палмиери. Левый фулбек уже давно выпал из основы "Челси".

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В текущем сезоне Эмерсон провел на поле лишь 150 минут, не совершив результативных действий.