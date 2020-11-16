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Гаттузо требует усиление. Наполи может зимой подписать защитника Челси
Вряд ли Лэмпард будет протестовать
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо недоволен подбором игроков на левом фланге обороны. Ему не нравится игра Гуляма и Руйи.
Руководство нашло способ исправить проблему. По данным Corriere dello Sport, они попытаются вернуть на родину Эмерсон Палмиери. Левый фулбек уже давно выпал из основы "Челси".
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В текущем сезоне Эмерсон провел на поле лишь 150 минут, не совершив результативных действий.
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