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Конте о 4:2 с Торино: Топ-клуб не может так часто давать возможности

Италия
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Наставник "нерадзурри" подвел итоги победы над туринцами

Конте о 4:2 с Торино: Топ-клуб не может так часто давать возможности
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Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мыслями после победы над "Торино" в матче 8-го тура Серии А. По ходу поединка "нерадзурри" проигрывали 0:2.

"Сегодня мы не были отличной командой. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать ею. Топ-клуб не может так часто давать сопернику такие возможности. Мы попадали в такую ситуацию уже в 12 матчах. Возможно, некоторые восторженные высказывания, в которых нас часто называют главными фаворитами, могли ввести нас в заблуждение и создать проблемы.

Мы не лучшим образом подошли к сегодняшней игре. Мы должны были действовать более яростно и уверенно. Мы даже не выигрывали единоборства. Надеюсь, эта игра послужит хорошим уроком. Впереди у нас длинный и выматывающий путь. Мы должны работать, грызть землю, чтобы создать трудности для наших соперников", – рассказал итальянец.

После восьми туров команда Антонио Конте имеет в своем активе 15 очков и занимает 6-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Антонио Конте Серия А Интер (Милан) Торино (Турин)
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Источник:
Sky Sport

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