Конте о 4:2 с Торино: Топ-клуб не может так часто давать возможности

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мыслями после победы над "Торино" в матче 8-го тура Серии А. По ходу поединка "нерадзурри" проигрывали 0:2.

"Сегодня мы не были отличной командой. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать ею. Топ-клуб не может так часто давать сопернику такие возможности. Мы попадали в такую ситуацию уже в 12 матчах. Возможно, некоторые восторженные высказывания, в которых нас часто называют главными фаворитами, могли ввести нас в заблуждение и создать проблемы.

Мы не лучшим образом подошли к сегодняшней игре. Мы должны были действовать более яростно и уверенно. Мы даже не выигрывали единоборства. Надеюсь, эта игра послужит хорошим уроком. Впереди у нас длинный и выматывающий путь. Мы должны работать, грызть землю, чтобы создать трудности для наших соперников", – рассказал итальянец.