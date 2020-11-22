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Конте о 4:2 с Торино: Топ-клуб не может так часто давать возможности
Наставник "нерадзурри" подвел итоги победы над туринцами
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мыслями после
"Сегодня мы не были отличной командой. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать ею. Топ-клуб не может так часто давать сопернику такие возможности. Мы попадали в такую ситуацию уже в 12 матчах. Возможно, некоторые восторженные высказывания, в которых нас часто называют главными фаворитами, могли ввести нас в заблуждение и создать проблемы.
Мы не лучшим образом подошли к сегодняшней игре. Мы должны были действовать более яростно и уверенно. Мы даже не выигрывали единоборства. Надеюсь, эта игра послужит хорошим уроком. Впереди у нас длинный и выматывающий путь. Мы должны работать, грызть землю, чтобы создать трудности для наших соперников", – рассказал итальянец.
После восьми туров команда Антонио Конте имеет в своем активе 15 очков и занимает 6-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.
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