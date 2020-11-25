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Ибрагимович: Ничего серьезного, вернусь через неделю или через две

Италия
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Златан на связи

Ибрагимович: Ничего серьезного, вернусь через неделю или через две
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сообщил, что полученная им травма оказалась несерьезной. 39-летний форвард сделал дубль в игре с "Наполи", а в концовке встречи покинул поле из-за мышечного повреждения.

"Ничего серьезного, вернусь через неделю или через две", — цитирует Sky Sports Ибрагимовича.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 11 голов в 10 матчах во всех турнирах.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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