Италия
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Ибрагимович: Ничего серьезного, вернусь через неделю или через две
Златан на связи
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сообщил, что полученная им травма оказалась несерьезной. 39-летний форвард сделал дубль в игре с "Наполи", а в концовке встречи покинул поле из-за мышечного повреждения.
"Ничего серьезного, вернусь через неделю или через две", — цитирует Sky Sports Ибрагимовича.
В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 11 голов в 10 матчах во всех турнирах.
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