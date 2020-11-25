Ибрагимович: Ничего серьезного, вернусь через неделю или через две

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сообщил, что полученная им травма оказалась несерьезной. 39-летний форвард сделал дубль в игре с "Наполи", а в концовке встречи покинул поле из-за мышечного повреждения.

"Ничего серьезного, вернусь через неделю или через две", — цитирует Sky Sports Ибрагимовича.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 11 голов в 10 матчах во всех турнирах.