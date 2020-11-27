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Фанаты Интера просят руководство клуба уволить Конте

Италия
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И запустили хештег

Фанаты Интера просят руководство клуба уволить Конте
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Фанаты миланского "Интера" призывают руководство уволить главного тренера клуба Антонио Конте, пишет Football Italia.

После поражения команды в матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" 0:2 в Италии в "Твиттере" начал набирать популярность хештег #ConteOut. Болельщики недовольны нынешним турнирным положением — в четырёх матчах Лиги чемпионов миланский клуб набрал всего два очка.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Интер", набрав 15 очков в 8 матчах, занимает пятое место.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Интер (Италия)
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