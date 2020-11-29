Италия
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Наполи вышел на матч с Ромой в форме, посвященной Марадоне
Форма выполнена в стиле аргентинской сборной
В матче 9-го тура итальянской Серии А "Наполи" принимает римскую "Рому".
Неаполитанцы вышли на этот поединок в форме, посвященной Диего Марадоне. Экипировка выполнена в цветах сборной Аргентины.
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