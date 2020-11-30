В стиле Марадоны. Наполи - Рома 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Рома, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Неаполь в эти дни оплакивает смерть своего футбольного кумира - Диего Марадоны. Поэтому местная команда не могла не почтить память о легенде хорошей игрой. И команда Гаттузо справилась с задачей, разбив Рому, которая в последнее время выглядела весьма внушительно. Голы у неаполитанцев вышли как раз в стиле Марадоны - Инсинье классно пробил со штрафного, Руиз эффектно с дальней дистанции, а Политано обыграл всю защиту соперника! Наполи поднялся на пятое место.

Серия А. Девятый тур

Наполи - Рома 4:0

Голы: Инсинье 31 Руиз 64, Мартинес 81, Политано 86