Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В стиле Марадоны. Наполи - Рома 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Наполи - Рома, Серия А, 29 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Рома, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Неаполь в эти дни оплакивает смерть своего футбольного кумира - Диего Марадоны. Поэтому местная команда не могла не почтить память о легенде хорошей игрой. И команда Гаттузо справилась с задачей, разбив Рому, которая в последнее время выглядела весьма внушительно. Голы у неаполитанцев вышли как раз в стиле Марадоны - Инсинье классно пробил со штрафного, Руиз эффектно с дальней дистанции, а Политано обыграл всю защиту соперника! Наполи поднялся на пятое место.
Серия А. Девятый тур
Наполи - Рома 4:0
Голы: Инсинье 31 Руиз 64, Мартинес 81, Политано 86
Популярное сейчас
- Не раздражайте Кавани! Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Видео голов и обзор матча
- Тренер Шаран отметил, как изменилась игра Руха после паузы на матчи сборных
- Игорь Суркис: Может быть, не Шахтер слабее, а Динамо чуть сильнее играет
- Символ футбола. ФОТО галерея памяти Диего Марадоны
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО