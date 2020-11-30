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В стиле Марадоны. Наполи - Рома 4:0. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Наполи - Рома, Серия А, 29 ноября 2020

В стиле Марадоны. Наполи - Рома 4:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Рома, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Неаполь в эти дни оплакивает смерть своего футбольного кумира - Диего Марадоны. Поэтому местная команда не могла не почтить память о легенде хорошей игрой. И команда Гаттузо справилась с задачей, разбив Рому, которая в последнее время выглядела весьма внушительно. Голы у неаполитанцев вышли как раз в стиле Марадоны - Инсинье классно пробил со штрафного, Руиз эффектно с дальней дистанции, а Политано обыграл всю защиту соперника! Наполи поднялся на пятое место.

Серия А. Девятый тур
Наполи - Рома 4:0
Голы: Инсинье 31 Руиз 64, Мартинес 81, Политано 86

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В статье: Диего Марадона Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье Маттео Политано
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 09:56
Супер! Воротарь у Ромы - крутой!
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