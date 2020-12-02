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У главного тренера Фиорентины обнаружен коронавирус
Команда перешла на режим "пузыря"
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли заразился коронавирусом, пишет пресс-служба клуба.
63-летний итальянец сейчас находится на самоизоляции после положительного теста. Команда вынуждена перейти на режим "пузыря". Футболистам и тренерскому штабу разрешены перемещения только между домом и базой, а также выезды на места проведения матчей.
???? | COMUNICATO— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 2, 2020
COVID-19: RISCONTRATA LA POSITIVITÀ DI MISTER PRANDELLI
I dettagli: https://t.co/Rr4A6qPYBr#Fiorentina pic.twitter.com/1cWOiIBy2h
Пранделли возглавил "Фиорентину" 9 ноября. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 8 очками.
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