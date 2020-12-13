Малиновский выйдет в старте на Фиорентину

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут в матче против "Фиорентины" в 11-м туре Серии А.

Малиновский не выходил на поле с момента заражения коронавирусом в расположении сборной Украины в ноябре.

В этом сезоне Малиновский сделал 2 ассиста в 9 матчах.

Сегодняшний матч стартует в 16:00.