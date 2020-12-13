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Малиновский выйдет в старте на Фиорентину
Первая игра украинца после коронавируса
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут в матче против "Фиорентины" в 11-м туре Серии А.
Малиновский не выходил на поле с момента заражения коронавирусом в расположении сборной Украины в ноябре.
В этом сезоне Малиновский сделал 2 ассиста в 9 матчах.
Сегодняшний матч стартует в 16:00.
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wavo81
13.12.2020 в 17:17
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