  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский выйдет в старте на Фиорентину
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский выйдет в старте на Фиорентину

Италия
(1 голосов)

Первая игра украинца после коронавируса

Малиновский выйдет в старте на Фиорентину
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут в матче против "Фиорентины" в 11-м туре Серии А.

Малиновский не выходил на поле с момента заражения коронавирусом в расположении сборной Украины в ноябре.

В этом сезоне Малиновский сделал 2 ассиста в 9 матчах.

Сегодняшний матч стартует в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wavo81
13.12.2020 в 17:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...