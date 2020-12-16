Серия А. Ювентус - Аталанта 1:1. Пижонство наказуемо

Турин. "Алльянц Стадиум"

: Кьеза 29 - Фройлер 57

: Криштиану Роналду 61 (вратарь)

": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Куадрадо, МакКенни, Артур (Рабио 27), Бентанкур, Кьеза (Алекс Сандро 75), Мората (Дибала 84), Криштиану Роналду

": Голлини, Паломино, Джимсити, Ромеро, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Пессина (А. Гомес 53), Гозенс, Малиновский (Миранчук 71), Д. Сапата (Муриэль 71)

: Рабио 46, Мората 60, МакКенни 80 - Ромеро 38, Де Роон 52

: Даниэле Довери

Обе команды подходили к матчу с оптимизмом. Джан Пьеро Гасперини был рад окончанию давления Лиги Чемпионов и собирался извлечь из серии матчей лиги как можно больше. Победа в Амстердаме и разгром "Фиорентины" намекали на выход из кризиса. "Ювентус" добыл уже четыре победы подряд. В том числе и 3:0 в Барселоне, и весьма солидную над "Дженоа" при полном доминировании. Андреа Пирло уже видит свой, агрессивный, ищущий мяч "Юве". Но всё же кризис обеих был ещё совсем недавно. Так что от очной встречи можно было ожидать всё. В том числе и третью очную ничью в Турине подряд.

В начале и концовке первого тайма "Аталанта" высоко прессинговала. Не яростно, позволяя сопернику пасовать возле своей штрафной. Но очень плотно. И немало перехватывала. "Ювентусу" нередко приходилось играть длинными передачами. И именно с них удалось создать больше. Ромеро почему-то оставил мяч Морате, а Криштиану Роналду почему-то не замкнул прострел с шести метров точно. Моралду вышли на вратаря, однако испанец вначале плохо отдал португальцу, а затем, после отскока, почему-то попытался забить в пустые ворота пяткой. И даже толком не попал по мячу. Возмутительное пижонство!

В середине тайма темп спал, игра успокоилась. А именно в такие минуты традиционный "Ювентус" наказывает. Прессинговал и перехватил уже он, Бентанкур нашёл Кьезу, а Федерико блестяще пробил черпачком с 18-ти метров. Почти сразу же Сапата прорвался по левому флангу к Щесны, и Войцех частично спас, частично ему повезло. Но лишь постепенно давление гостей вернулось. Руслан Малиновский до этого из-за высокого прессинга на линии форварда мало касался мяча, недостаточно дирижировал игрой. Наконец-то начал. Его штрафной отбил Щесны, после смещения с фланга низом он чуть не попал.

Первый тайм "Аталанта" выиграла по ударам по воротам со счётом 8:3, по пасам в решающей трети поля - со счётом 87:34. По пасам в трети поля перед своим вратарём лидировал "Ювентус" - 95:51. Эти данные говорили о доминировании гостей и оставляли им надежду на второй тайм. Правда, туринцы начали тайм гораздо активнее. МакКенни вывел Морату на вратаря, и Голлини остановил Альваро лишь ценой попадания мяча в голову. Удар Рабио головой был близок. Но забила вновь команда, которая не доминировала. И вновь блестящим ударом издали после перехвата. Фройлер сделал и то, и другое.

Матч только начинался. Темп и острота сразу же подскочили до великолепных. "Ювентус" сразу же заработал пенальти. Совершенно несправедливый, симулированный Кьезой. К счастью для "Аталанты", Роналду решил посоревноваться в пижонстве с Моратой и просто отдал лёгкий пас Голлини. Тут же сам Мората с десяти метров пробил классно, но Голлини вытащил ещё класснее. Малиновский устроил серию прорывов. Без ударов, но бергамцы в те минуты уже явно доминировали. Щесны выдал свой классный сейв, с удара Ромеро головой. В ответ Данило прорвался, и Голлини отбил его удар ногой.

В концовке команды немного подустали. Тем не менее, искали гол. Опальный Алехандро Гомес, вышедший на замену, выстрелил с 20-ти метров - Щесны отбил. Роналду чуть не закрутил оттуда же. И всё же темп уже упал окончательно. Никаких финальных штурмов не было.

"Аталанта", начавшая свой выход из кризиса позже, точно должна быть довольна. И игрой, и характером, и результатом. А вот Пирло должен хорошенько пропесочить Моралду за пижонство. Хотя и качество игры его команды было весьма обнадёживающим. С такой игрой обе команды могут надеяться на лучшее будущее.