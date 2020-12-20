Серия А. Бесполезная ничья для Торино и Болоньи

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Болонья" 1:1

Голы: Верди 69 - Сориано 78

"Болонья" пропустила в своих трёх последних матчах 10 мячей, была заперта на базе. Её наставник Синиша Михайлович, один из наиболее жёстких в лиге, заявлял, что слишком мягок с игроками. Сегодня она потеряла важных игроков вроде вратаря Скорупски, Сансоне, Орсолини, Схутена, Сков-Ольсена, Хики. "Торино" в последних трёх матчах пропустил восемь, с начала сезона пропустил 30 и набрал лишь шесть очков. В клубе ощущение катастрофы, президент Урбано Кайро заявляет, что в январе не будет удерживать никого. Так какой футбол можно было ожидать от этих нервных команд?

Обе команды почти всегда играли медленно и всегда - некачественно. Боялись друг друга, боялись оступиться. Идущая явно выше "Болонья" была чуть более быстрой и качественной. В первом тайме Паласио выходил один-на-один с Милинковичем-Савичем, а Сванберг издали попал в перекладину. Во втором удар Барроу с линии штрафной вратарь вытащил из-под перекладины. Однако первыми пропустили гости. Исключительно по вине вратаря Да Косты. Банальный заброс со штрафного он решил отбивать ногами. И отбил прямо в ворота. И всё же гости вернулись. Виньято вывел Сориано на вратаря.

"Болонья" не побеждает в десятом из 11-ти последних гостевых матчей. Она не дотягивает до Топ-10. А "Торино" остаётся в зоне вылета. Впервые в истории клуба он не побеждает в девяти домашних матчах лиги подряд. Так что эта ничья не помогла никому.