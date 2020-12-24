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Гасперини: Мы доминировали, но Болонья – мастер камбэков
Бергамаски не удержали преимущество в два мяча
Главный тренер "Аталанты" Жан Пьеро Гасперини резко высказался о матче 14-го тура Серии А с "Болоньей" (2:2).
- Для нас это плохой результат. Мы доминировали, но "Болонья" – мастер камбэков. У нас было много моментов, и мне трудно объяснить, что произошло.
Мы просто выкинули два очка. Самонадеянность – это точно не то, что мы можем себе сейчас позволить. Было бы очень плохо быть самонадеянными и высокомерными, - цитирует Гасперини Football Italia.
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