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Гасперини: Мы доминировали, но Болонья – мастер камбэков

Италия
(1 голосов)

Бергамаски не удержали преимущество в два мяча

Гасперини: Мы доминировали, но Болонья – мастер камбэков
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Главный тренер "Аталанты" Жан Пьеро Гасперини резко высказался о матче 14-го тура Серии А с "Болоньей" (2:2).

- Для нас это плохой результат. Мы доминировали, но "Болонья" – мастер камбэков. У нас было много моментов, и мне трудно объяснить, что произошло.

Мы просто выкинули два очка. Самонадеянность – это точно не то, что мы можем себе сейчас позволить. Было бы очень плохо быть самонадеянными и высокомерными, - цитирует Гасперини Football Italia.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Болонья (Болонья) Аталанта (Бергамо)
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