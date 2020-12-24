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Интер выставил Эриксена на трансфер
Игрок не впечатлил руководство клуба
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что полузащитник "нерадзурри" Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.
"Да, мы выставили Кристиана на трансфер. Это не наказание. Кристиан просто столкнулся с проблемами в адаптации. Он не подходит команде, это объективный факт, но это не отрицает профессионализма Эриксена. Будет правильно дать ему шанс найти игровое время в другом клубе", — приводит Sky Italy слова Маротты.
В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей за "Интер" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего датчанина в 50 миллионов евро.
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