Интер выставил Эриксена на трансфер

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что полузащитник "нерадзурри" Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.

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"Да, мы выставили Кристиана на трансфер. Это не наказание. Кристиан просто столкнулся с проблемами в адаптации. Он не подходит команде, это объективный факт, но это не отрицает профессионализма Эриксена. Будет правильно дать ему шанс найти игровое время в другом клубе", — приводит Sky Italy слова Маротты.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей за "Интер" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего датчанина в 50 миллионов евро.