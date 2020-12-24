  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер выставил Эриксена на трансфер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер выставил Эриксена на трансфер

Италия
(1 голосов)

Игрок не впечатлил руководство клуба

Интер выставил Эриксена на трансфер
Новина українською

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что полузащитник "нерадзурри" Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.

Читайте такжеГенеральный директор Интера подтвердил, что Эриксен будет выставлен на трансфер

"Да, мы выставили Кристиана на трансфер. Это не наказание. Кристиан просто столкнулся с проблемами в адаптации. Он не подходит команде, это объективный факт, но это не отрицает профессионализма Эриксена. Будет правильно дать ему шанс найти игровое время в другом клубе", — приводит Sky Italy слова Маротты.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей за "Интер" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего датчанина в 50 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Джузеппе Маротта
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...