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Интер в зимнее трансферное окно подпишет форварда Ливерпуля
Ориги переберется в Италию?
Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги зимой может стать игроком "Интера", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, миланцы могут арендовать 25-летнего бельгийца с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Ориги провел 7 матчей за "Ливерпуль", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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