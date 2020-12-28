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Интер в зимнее трансферное окно подпишет форварда Ливерпуля

Италия
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Ориги переберется в Италию?

Интер в зимнее трансферное окно подпишет форварда Ливерпуля
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги зимой может стать игроком "Интера", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, миланцы могут арендовать 25-летнего бельгийца с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Ориги провел 7 матчей за "Ливерпуль", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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В статье: Интер (Милан) Ливерпуль Дивок Ориги Интер
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