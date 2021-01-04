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Милан держится лидером, Ювентус вне первой тройки. Турнирная таблица Серии А - 2020/21

Италия
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Милан держится лидером, Ювентус вне первой тройки. Турнирная таблица Серии А - 2020/21
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Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата Италии по футболу в сезоне 2020/21. После 15 сыгранных туров лидирует Милан, чего с ним не случалось десять лет. Но в спину дышит Интер, а вот Ювентус немного отстал - у Старой синьоры на десять баллов меньше.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Милан" 15 11 4 0 34-16 +18 37
2 "Интер" 15 11 3 1 40-19 +21 36
3 "Рома" 15 9 3 3 32-23 +9 30
4 "Наполи" 14 9 1 4 31-13 +18 28
5 "Ювентус" 14 7 6 1 29-14 +15 27
6 "Сассуоло" 15 7 5 3 27-22 +5 26
7 "Аталанта" 14 7 4 3 33-21 +12 25
8 "Эллас Верона" 15 6 5 4 19-14 +5 23
9 "Лацио" 15 6 4 5 23-24 -1 22
10 "Беневенто" 15 5 3 7 17-25 -8 18
11 "Сампдория" 15 5 2 8 23-25 -2 17
12 "Фиорентина" 15 3 6 6 16-21 -5 15
13 "Удинезе" 14 4 3 7 15-21 -6 15
14 "Кальяри" 15 3 5 7 22-31 -9 14
15 "Болонья" 15 3 5 7 18-27 -9 14
16 "Парма" 15 2 7 6 13-25 -12 13
17 "Торино" 15 2 5 8 25-32 -7 11
18 "Специя" 15 2 5 8 19-30 -11 11
19 "Дженоа" 15 2 5 8 15-28 -13 11
20 "Кротоне" 15 2 3 10 15-35 -20 9

Список бомбардиров

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Криштиану Роналду "Ювентус" 14 (4) 11 1.27
2 Ромелу Лукаку "Интер" 12 (3) 14 0.86
3 Златан Ибрагимович "Милан" 10 (2) 6 1.67
4 Чиро Иммобиле "Лацио" 10 (3) 13 0.77
5 Андреа Белотти "Торино" 9 (2) 14 0.64
6 Лаутаро Мартинес "Интер" 9 15 0.6
7 Жоао Педро "Кальяри" 9 (2) 15 0.6
8 Луис Муриэль "Аталанта" 8 (1) 12 0.67
9 М'Бала Нзола "Специя" 7 (1) 11 0.64
10 Эдин Джеко "Рома" 7 12 0.58
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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Интер (Милан) Рома (Рим) Милан
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