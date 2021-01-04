Милан держится лидером, Ювентус вне первой тройки. Турнирная таблица Серии А - 2020/21

Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата Италии по футболу в сезоне 2020/21. После 15 сыгранных туров лидирует Милан, чего с ним не случалось десять лет. Но в спину дышит Интер, а вот Ювентус немного отстал - у Старой синьоры на десять баллов меньше.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Милан" 15 11 4 0 34-16 +18 37 2 "Интер" 15 11 3 1 40-19 +21 36 3 "Рома" 15 9 3 3 32-23 +9 30 4 "Наполи" 14 9 1 4 31-13 +18 28 5 "Ювентус" 14 7 6 1 29-14 +15 27 6 "Сассуоло" 15 7 5 3 27-22 +5 26 7 "Аталанта" 14 7 4 3 33-21 +12 25 8 "Эллас Верона" 15 6 5 4 19-14 +5 23 9 "Лацио" 15 6 4 5 23-24 -1 22 10 "Беневенто" 15 5 3 7 17-25 -8 18 11 "Сампдория" 15 5 2 8 23-25 -2 17 12 "Фиорентина" 15 3 6 6 16-21 -5 15 13 "Удинезе" 14 4 3 7 15-21 -6 15 14 "Кальяри" 15 3 5 7 22-31 -9 14 15 "Болонья" 15 3 5 7 18-27 -9 14 16 "Парма" 15 2 7 6 13-25 -12 13 17 "Торино" 15 2 5 8 25-32 -7 11 18 "Специя" 15 2 5 8 19-30 -11 11 19 "Дженоа" 15 2 5 8 15-28 -13 11 20 "Кротоне" 15 2 3 10 15-35 -20 9

Список бомбардиров