Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан держится лидером, Ювентус вне первой тройки. Турнирная таблица Серии А - 2020/21
Таблица постоянно обновляется
Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата Италии по футболу в сезоне 2020/21. После 15 сыгранных туров лидирует Милан, чего с ним не случалось десять лет. Но в спину дышит Интер, а вот Ювентус немного отстал - у Старой синьоры на десять баллов меньше.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Милан"
|15
|11
|4
|0
|34-16
|+18
|37
|2
|"Интер"
|15
|11
|3
|1
|40-19
|+21
|36
|3
|"Рома"
|15
|9
|3
|3
|32-23
|+9
|30
|4
|"Наполи"
|14
|9
|1
|4
|31-13
|+18
|28
|5
|"Ювентус"
|14
|7
|6
|1
|29-14
|+15
|27
|6
|"Сассуоло"
|15
|7
|5
|3
|27-22
|+5
|26
|7
|"Аталанта"
|14
|7
|4
|3
|33-21
|+12
|25
|8
|"Эллас Верона"
|15
|6
|5
|4
|19-14
|+5
|23
|9
|"Лацио"
|15
|6
|4
|5
|23-24
|-1
|22
|10
|"Беневенто"
|15
|5
|3
|7
|17-25
|-8
|18
|11
|"Сампдория"
|15
|5
|2
|8
|23-25
|-2
|17
|12
|"Фиорентина"
|15
|3
|6
|6
|16-21
|-5
|15
|13
|"Удинезе"
|14
|4
|3
|7
|15-21
|-6
|15
|14
|"Кальяри"
|15
|3
|5
|7
|22-31
|-9
|14
|15
|"Болонья"
|15
|3
|5
|7
|18-27
|-9
|14
|16
|"Парма"
|15
|2
|7
|6
|13-25
|-12
|13
|17
|"Торино"
|15
|2
|5
|8
|25-32
|-7
|11
|18
|"Специя"
|15
|2
|5
|8
|19-30
|-11
|11
|19
|"Дженоа"
|15
|2
|5
|8
|15-28
|-13
|11
|20
|"Кротоне"
|15
|2
|3
|10
|15-35
|-20
|9
Список бомбардиров
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Криштиану Роналду
|"Ювентус"
|14 (4)
|11
|1.27
|2
|Ромелу Лукаку
|"Интер"
|12 (3)
|14
|0.86
|3
|Златан Ибрагимович
|"Милан"
|10 (2)
|6
|1.67
|4
|Чиро Иммобиле
|"Лацио"
|10 (3)
|13
|0.77
|5
|Андреа Белотти
|"Торино"
|9 (2)
|14
|0.64
|6
|Лаутаро Мартинес
|"Интер"
|9
|15
|0.6
|7
|Жоао Педро
|"Кальяри"
|9 (2)
|15
|0.6
|8
|Луис Муриэль
|"Аталанта"
|8 (1)
|12
|0.67
|9
|М'Бала Нзола
|"Специя"
|7 (1)
|11
|0.64
|10
|Эдин Джеко
|"Рома"
|7
|12
|0.58
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