Возвращение в начало 90-х? Акценты к матчу Милан - Ювентус

Вернулись ли мы в начало 90-х? Во времена Роберто Баджо, Марко Ван Бастена? "Ювентус" тащит главная звезда, и тащит блестяще. Но от этого страдают командная игра и результаты. "Милан" Фабио Капелло выглядит машиной, первый в лиге, штампует невероятные серии вроде 17-ти подряд матчей с как минимум двумя забитыми и 27-ми без поражений. Даже без своей часто травмированной суперзвезды. Сегодня "россонери" попытаются подтвердить тенденцию, "бьянконери", вдруг ставшие аутсайдерами борьбы за Скудетто - опровергнуть. Я же попытаюсь осветить главные акценты этой эпохальной битвы.

Для подопечных Андреа Пирло именно матч против команды, в которой он провёл эпохальную карьеру, но с которой развёлся неприятно (с обеих сторон), может стать критическим. С другой стороны, он может стать началом спурта как в сезоне 2015/16. Тогда после ухода Пирло и других "Ювентус" перестраивался, и ситуация после 14-ти матчей выглядела даже на три очка хуже. Однако в 16-ом туре победил команду, стоявшую выше него, и начал большой поход к Скудетто. Начнёт ли сейчас? Или же сегодняшний матч возвестит о смене власти в Серии А, окончании династии "Ювентуса" и возвращении "Милана"?

Фланги в огне

В современном футболе крайние защитники - чуть ли не самые важные люди. Без них нет ни высокого прессинга, ни командной скорости, ни разнообразия атаки. "Милан" и "Ювентус" в этом плане не исключение. Тем более - учитывая стиль их игры. Хуан Куадрадо и Тео Эрнандес на равных конкурируют с Роналду и Златаном за звание лучшего игрока своих команд в сезоне 2020/21. Предоставляя своим командам все вышеуказанные качества. У обоих уже по девять очков по схеме "гол+пас" во всех турнирах. Оба уже лично приносили своим командам очки. Прямое противостояние должно было стать украшением вечера.

Вот только оно не состоится. Поскольку Куадрадо вылетел из-за коронавируса. На его позиции будет играть либо центральный защитник Демираль, либо вингер Кьеза. Да и даже профильному защитнику Данило будет крайне непросто против Тео и в обороне, и в атаке. Ведущий левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро также заболел. И здесь Кьезе, Данило либо юному Фработте будет очень непросто против также весьма энергичного Калабрии. Хотя следует отметить, что в атаке сам Кьеза создаст серьёзные проблемы всем. Он олицетворяет собой идеал Пирло - всегда нагнетать, никогда не выключаться.

Фланги команд будут в огне.

Проходной центр

До эры крайних защитников важнейшей линией в футболе был центр поля. Был. "Милан" начал сезон гораздо лучше, чем "Ювентус", но с тех пор они идут довольно близко. В последних шести матчах у туринцев лишь на одно очко меньше, на один забитый мяч больше и на один пропущенный меньше. В игровом плане ныне страдают обе. И прежде всего - из-за центра поля. В трёх последних матчах "дьяволы" не добрались даже до сорока процентов владения мячом. А "зебры" с самого начала сезона теряют мяч, пропускают опаснейшие контратаки, не способны душить соперника. Их не боятся, атакуют. Боятся они.

У "Юве" в опорной зоне нет чемпионов, дорогостоящий новичок Артур ужасен, Бентанкур не растёт, Рабио и Уэстон МакКенни тяжело работают, но не лидеры. Центр поля "Милана" с травмой Исмаэля Беннасера сильно сдал. Дорогостоящий новичок Тонали так же ужасен, как и Артур, Крунич, который выйдет сегодня, просто не того уровня. Франк Кесси выполняет нечеловеческую работу, но его хватает лишь на оборону, а не на доминирование. И эта несбалансированность в центре поля приводит к фолам и удалениям. Удалению Тонали в Беневенто в воскресенье, уже пяти удалениям у "Ювентуса" (первое место в лиге).

Сегодня будет много потерь мяча в центре поля и прорывов? Несомненно. Будут удаления? Вполне возможно. Такова игра без центра поля. Замечательна для нейтрального зрителя, инфарктна для тренеров.

Роналду здесь, Златан не виден, но также здесь

Corriere Della Sera анонсировал матч как битву противоположностей. Акцентируя внимание на том, что "Милан" научился играть без Златана Ибрагимовича (которого и сегодня не будет), а "Ювентус" неразрывно зависим от Криштиану Роналду. И вправду, во вторую каденцию Ибры без него средний набор очков за матч даже выше, чем с ним - 2.55 против 2.33. А без Роналду в трёх матчах "Юве" не переиграл новичков лиги "Беневенто" и "Кротоне", а также дома "Верону". Без Златана команда забила 20 мячей в девяти матчах, без КР команда выглядит совершенно беззубой в атаке и не верящей в себя в целом.

Впрочем, не всё так просто. Дух Ибры чувствуется, невероятная боевитость его команды, выгрызающей матч за матчем - во многом его заслуга. Мы, зрители, видим его на камерах редко, но будьте уверены, что игроки ощущают его присутствие каждую секунду и потому просто не могут позволить себе недоигрывать. Его влияние на команду, его заслуга в преображении команды в плане характера, веры в себя, огромны. Влияние Роналду на свою команду гораздо менее значительное. Да, у него уже 14 голов в лиге, он в великолепной форме. Он держит команду на плаву. Но на плаву в плане результатов, а не игры.

На вопрос о зависимости от Криштиану Пирло отвечал в духе "мы для этого его и брали". "Когда за тебя играет такой чемпион, нормально, что ты зависишь от него. Я хочу, чтобы он был решающим игроком у ворот соперника". Он действительно способен стать решающим и сегодня. Но означает ли это, что прямое влияние КриРо на результат превысит косвенное, но очень мощное влияние Златана на игру? Не спешите отвечать. Ответ не очевиден.

Разница - в этапах развития

Всё же в целом Corriere Della Sera с заголовком ошибся. Эти команды похожи. И в плане влияния главной звезды, и в плане стиля. Пирло сообщил, что ещё до начала работы в "Ювентусе" посещал тренировки Стефано Пиоли в "Милане", желая понять, как ставить такую игру. В сущности, игровые принципы обоих тренеров очень похожи. Оба уже не раз говорили, что для них наиболее важное - интенсивность. Оба хотят перехватывать мяч сразу же после потери и как можно выше, оба хотят сразу же доставлять его к воротам соперника. Комбинационно. Оба хотят завершать каждую атаку ударом по воротам.

Разница между командами - в этапе развития и в материале. Пиоли в "Милане" уже более года, его команда - самая молодая в лигах Топ-5. Его игроки обожают атаку, скорость, прощение ошибок. По владению мячом "Милан" лишь восьмой, по процентам точных передач - и вовсе 11-ый. Но это тренера не беспокоит. Для него главное - быть страшным для соперника отовсюду и всегда, выматывать его, вводить в панику. Точно такие же цели ставит Пирло. Вот только у него слишком много возрастных или просто неподходящих игроков, игравших с Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри в противоположных стилях.

"Ювентус" ныне первый в лиге по владению мячом, проценту точных передач, дриблингу. Все эти показатели были бы идеальными для команды Сарри. Однако Пирло хочет нечто совсем иное. Он хочет то же, что Пиоли. И путающиеся под ногами лишние мячи разрушают стиль Андреа.

Новый и старый характеры

Ещё одна, и наиболее существенная разница между командами - в характере, настрое. "Ювентус" устал, после девяти Скудетто подряд ему очень трудно найти мотивацию в лиге. Лидеры команды говорят об этом, злятся из-за этого. Но они сами больны этим. У молодого тренера мотивация должна быть запредельной, но его авторитет у ещё вчерашних дружков не так велик. Да и характер Пирло не располагает к переворачиваниям столов в раздевалке. Он уже футболит бутылки на скамье запасных, уже заявляет, что не потерпит таких выступлений. Воспринимают ли его злость серьёзно, боятся ли его? Вряд ли.

Пиоли также не из страшных, не из переворачивателей столов. Его неудачную карьеру часто объясняли излишней мягкостью. B течение 12-18 месяцев после назначения игроки часто садились ему на голову, и критический срок в "Милане" ещё не пройден. Дело в том, что "россонери" как раз страшно голодны. Увидев свет, они не хотят возвращаться в тьму страданий предыдущих лет. Капитан Алессио Романьоли после очередной вырванной победы вновь напомнил о 0:5 от "Аталанты" и 11-ом месте год назад. Чем и объяснил бурную радость, танцы после каждого матча, объятия, собрания с тренером в центре поля.

"Милан" провёл семь лет в холодном тёмном сыром подземном карцере. И потому из каждого дня на солнечной воле устраивает праздник. Тем более - из каждого дня на вершине. А столы переворачивает Златан.

Тем не менее, нельзя недооценивать сердце чемпиона. "Ювентус" выиграл девять Скудетто, чувствуя себя неуязвимым. Возможно, он ещё не потерял чемпионский характер напрочь. Он выиграл у "Милана" 13 матчей лиги из последних 15-ти, почти всегда создавая ощущение неотвратимости своей победы. Такое ощущение можно вернуть, и каждый пропущенный "россонери" вызовет эти призраки. Ныне "бьянконери" припёрты к "стенке", поражение отбросит их на расстояние 13-ти очков от лидера, что даже с матчем в запасе огромно. А в такой ситуации настоящие чемпионы собираются и превосходят сами себя.

Пиоли не хочет играть на ничью, но в душе понимает, что она будет неплоха, Пирло же уж точно не может себе такого позволить. Так что по желанию команда последнего способна сравняться с командой первого.

Второй план на первом

В Топ-матчах часто всё решают детали. А также герои второго плана. И, следует сказать, и в том, и в другом "Милан" выглядит интереснее. В его пользу такая важная деталь как явное первое место в лиге по голам со стандартных положений (14 против восьми "Ювентуса"). Также он отлично умеет вырывать победы в концовке, чем как раз ранее славился сегодняшний соперник. А что касается героев второго плана, то сменщик Златана в центре атаки Рафаэль Леау забил великолепный гол "Беневенто" ударом с фланга, Ребич всегда опасен и в подыгрыше, и в штрафной, вратарь Доннарумма в ударе.

И есть ещё Чалханоглу. С его голами, ассистами, умными передачами и повышением километража до лидерского Хакан уже просто стал героем первого плана. Он был признан лучшим игроком Серии А в декабре. Многие болельщики "Милана" всё ещё терпеть его не могут за апатию, за выключения из игры, за слабые предыдущие годы. Но с начала лета 2020-го он не перестаёт забивать и ассистировать, с начала сезона 2020/21 он лучший в лигах Топ-5 по созданным моментам. А после травмы Златана понял, что остался лидером. И начал бегать. В Беневенто по километражу уступил лишь невероятному Кесси.

Что есть у "Ювентуса"? Его лучший герой второго плана Альваро Мората травмирован, Куадрадо также нет, Пауло Дибала с температурой и начал сезон плохо, Аарон Рэмзи не может найти себя. Остаются настырность Кьезы на фланге и в штрафной, отлично подключающийся в штрафную опорник МакКенни. И надежда на то, что огромный талант Дибалы преодолеет болезнь и депрессию. Он забил "Удинезе", слышит обвинения в отсутствии лидерских качеств и ломком характере и желает отреагировать. А также очень любит забивать "Милану" (восемь голов). Получится ли сегодня?