Серия А. Интер проигрывает и прерывает серию, Аталанта и Рома без проблем

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Интер" 2:1

Голы: Кандрева 23 (пен.), Кейта Бальде 38 - Де Фрай 65

Нереализованный пенальти: Алексис Санчес 11 (И, вратарь)

"Сампдория": Аудеро, Тонелли (Берешински 68), О. Колли, Йошида, Ауджелло, Дамсгор, Торсби, Янкто (Лерис 75), Адриен Силва (Аскильдсен 75), Кейта Бальде (Ла Гумина 90+1), Кандрева

"Интер": Ханданович, Хакими, Шкриньяр (Д'Амброзио 81), Бастони, Де Фрай, Янг (Перишич 46), Гальярдини (Лукаку 63), Брозович, Барелла (Видаль 81), Мартинес, Алексис Санчес (Эриксен 70)

Предупреждения: Торсби 57, Кейта 84, Аскильдсен 85 - Мартинес 16, Барелла 23, Де Фрай 40, Хакими 90+1

Восемь побед подряд и грядущая битва "Милана" с "Ювентусом" предоставили "Интеру" отличный шанс наконец-то закончить тур на первом месте. Правда, было ясно, что просто сделать это не получится. В шести из тех победных матчей команда Антонио Конте пропускала и побеждала непросто, в трёх пришлось устраивать камбек. А "Сампдория" Клаудио Раньери специализируется на грандах, умеет защищаться против них и разить в контратаках. Она уже выносила "Аталанту" и "Лацио", "Роме", "Наполи" и "Милану" проиграла в отчаянной борьбе. Ещё и отвергнутые бывшие жаждали мести. И нашли её.

"Интер" обычно начинает очень мощно, но не забивает и затем до перерыва засыпает. В Генуе Лаутаро чуть не попал, Алексис Санчес после руки Торсби плохо исполнил пенальти (Аудеро), а Янг добил в стойку. Вскоре стойкой ответили хозяева - Тонелли головой со штрафного. И до перерыва уже они играли лучше. Почти сравнялись по владению мячом, забрасывали в штрафную, нашли руку Бареллы, приведшую к пенальти экс-"нерадзурри" Кандревы, затем Дамсгор прошёл троих и прострелил на ещё одного в своё время выброшенного из "Интера" - Кейту. А Лаутаро вновь не попал в концовке тайма.

Второй тайм "Интер" также начал давлением. Как раз в эти минуты он обычно забивает. На этот раз Лаутаро головой и левой метров с шести не попадал. А Ханданович спас от Янкто в контратаке. Забить удалось лишь на 65-ой минуте. Де Фрай, головой, с навеса Брозовича с углового. Поздновато? Миланцы в такое время уже возвращались с 0:2 и побеждали "Торино". Вышедший на замену не совсем здоровый Лукаку был близок на 72-ой минуте - его удар головой вытащил Аудеро. Лаутаро пробивал под острым углом. Были опасные удары головой. Но до атаки, забившей 40 мячей в 15-ти турах, было далеко.

Смазанный пенальти и вернувшееся лузерское естество "Интера", травма Лукаку, наказание "нерадзурри" за невразумительные матчи до этого, умение "Сампдории" против грандов - что именно стало причиной первого гостевого поражения подопечных Антонио Конте с марта? Всё понемногу. Серия, достигшая восьми матчей с таким трудом, должна была скоро прерваться. К радости "Милана" и "Ювентуса".

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Парма" 3:0

Голы: Муриэль 16, Д. Сапата 49, Гозенс 61

"Аталанта": Голлини, Хатебур (Кальдара 81), Толой, Паломино, Джимсити, Гозенс (Мале 65), Пессина, Фройлер (Миранчук 65), де Роон, Иличич (Малиновский 58), Муриэль (Д. Сапата 46)

"Парма": Сепе, Гальоло (Д. Пеццелла 33), Бузи, Алвеш, Сиприен, Зом, Куртич, Эрнани, Карамо (Михэйлэ 10), Валенти, Инглезе (Корнелиус 46)

Предупреждения: Пессина 45 - Сиприен 39

2020-й год "Аталанта" начала 5:0 над "Пармой". 2021-й - 5:1 над "Сассуоло", собираясь продолжить против той же "Пармы". Все предпосылки для этого были. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 11 очков в последних пяти матчах, забили в них 16 мячей, вернули уверенность в себе. Йосип Иличич вернулся. Сегодня он заработал результативное ТТД уже в четвёртом матче подряд. Луис Муриэль никогда не разочаровывает. А подопечные Фабио Ливерани после 0:3 дома от слабого "Торино" рисковали лишиться тренера. Лишатся ли после этого матча? Главный его итог - продолжение похода "Аталанты".

Бергамцы не блистали. Они решили укатать соперника, медленно перемолоть его. В результате первый тайм закончили с семью ударами по воротам, лишь с двумя в створ. Зато с одним точным, когда Иличич блестящим пасом отправил Муриэля к вратарю. И зато оставили "Парму" без ударов по воротам вообще. А в начале второго тайма Пессина, Гозенс и сменивший Луиса Сапата разыграли треугольник. Можно сказать, что треугольник разыграли и Малиновский, вышедший на замену на 58-ой минуте (пас с фланга в полукруг перед штрафной), Сапата и Гозенс. Правда, там соперник задел, отобрав ассист у Дувана.

"Аталанта", как всегда в январе, набрала ход.

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Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Рома" 1:3

Голы: Големич 71 - Майораль 8, 29, Мхитарян 36 (пен.)

"Кротоне": Кордас, Магальян, Големич, Куомо, Перейра (Вулич 46), Реца, Энрике (Ривьер 58), Дзанеллато, Молина, Мессиас, Симы

"Рома": Лопес, Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Ибаньес (Кумбулла 64), Б. Перес, Вильяр, К. Перес, Мхитарян (Лоренцо Пеллегрини 63), Кристанте (Верету 80), Майораль (Джеко 85)

Предупреждения: Големич 33, Магальян 41 - Б. Перес 22, Ибаньес 57, Лоренцо Пеллегрини 88

"Рома" сохранила стопроцентный показатель против команд ниже Топ-9, сохранила третье место, сохранила уверенное первое место по голам в первых таймах и вернулась на первое по очкам в первых таймах. В воскресенье "Интер" страдал целый тайм против "Кротоне". Сегодня "волки" даже без Джеко решили всё очень быстро. Дублёр Эдина Майораль замкнул прострел Мхитаряна в контратаке, в ещё одной блестяще пробил метров с 30-ти (причём до этого удара счёт по ним был 5:1 в пользу "Кротоне"), а затем заработал пенальти. Аутсайдер поначалу боролся, но его центр обороны просто ужасен.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Кайседо 6, Иммобиле 75 - Влахович 88 (пен.)

"Лацио": Стракоша, Марушич, Худт, Ачерби, Луис Фелипе (Патрик 46), Лаццари (Раду 77), Эскаланте (Катальди 77), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Кайседо (Акпа-Акпро 58), Иммобиле (Мурики 89)

"Фиорентина": Драговски, Кварта (Лирола 74), Х. Пеццелла, Венути (Кальехон 60), Бираги, Игор, Кастровилли, Рибери (Эйссерик 38), Бонавентура (Куаме 73), Амрабат, Влахович

Предупреждения: Луис Фелипе 43, Эскаланте 45, Худт 87 - Кастровилли 82

"Лацио" уже сильно отстаёт от Топ-4, в воскресенье не переиграл аутсайдера "Дженоа", бьёт различные антирекорды начала сезона последних пяти, десяти, 20-ти лет. Одна его победа над другим аутсайдером меняет мало. Но с чего-то же нужно начинать. Как и в Генуе, сегодня удалось открыть счёт в дебюте. Центральный защитник Ачерби пришёл на левый фланг, навесил, мяч попал к Кайседо и тот забил. И, в отличие от Генуи, "Лацио" не заснул. Марушич тут же попал в стойку. А в середине второго тайма римляне не пропустили, а забили. Вновь навес и бардак, и на этот раз Иммобиле успел.

Римляне начинают погоню? Предположим. Отметим также, что "Фиорентина" после громкой победы над "Ювентусом" не нанесла ни одного удара в створ ворот "Болоньи" и проиграла сегодня. Она остаётся близка к аутсайдерам.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Дженоа" 2:1

Голы: Бога 52, Распадори 83 - Шомуродов 64

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Бремер 85 - Димарко 67

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Удинезе" 2:2

Голы: Томиясу 19, Сванберг 40 - Р. Перейра 34, Арслан 90+2

Удаление: Сванберг 47 (Б, вторая жёлтая)