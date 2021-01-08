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Плохие новости для Пирло. Третий игрок Ювентуса сдал положительный тест на COVID-19

Италия
(1 голосов)

И все - игроки группы защиты

Плохие новости для Пирло. Третий игрок Ювентуса сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" теряет очередного бойца. И снова из-за коронавируса.

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По данным официальной пресс-службы, положительный тест сдал защитник Матейс де Лигт. Он отправляется на самоизоляцию, где уже находятся Хуан Куадрадо и Алекс Сандро.

Уже через три дня команда Пирло сыграет против "Сассуоло".

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В статье: Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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Комментарии (2)
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Loader (Днепр)
08.01.2021 в 20:11
Ой. Пора КР сваливать из этой помойки.
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-1
бокASSабортный
08.01.2021 в 20:20
та он же не в днепре вроде
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