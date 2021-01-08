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Плохие новости для Пирло. Третий игрок Ювентуса сдал положительный тест на COVID-19
И все - игроки группы защиты
"Ювентус" теряет очередного бойца. И снова из-за коронавируса.
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По данным официальной пресс-службы, положительный тест сдал защитник Матейс де Лигт. Он отправляется на самоизоляцию, где уже находятся Хуан Куадрадо и Алекс Сандро.
Positività calciatore prima squadra— JuventusFC (@juventusfc) January 8, 2021
➡️ https://t.co/sFUD0MTu0y pic.twitter.com/cJRTEVQHq1
Уже через три дня команда Пирло сыграет против "Сассуоло".
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08.01.2021 в 20:11
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бокASSабортный
08.01.2021 в 20:20
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