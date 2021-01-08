Плохие новости для Пирло. Третий игрок Ювентуса сдал положительный тест на COVID-19

"Ювентус" теряет очередного бойца. И снова из-за коронавируса.

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По данным официальной пресс-службы, положительный тест сдал защитник Матейс де Лигт. Он отправляется на самоизоляцию, где уже находятся Хуан Куадрадо и Алекс Сандро.

Уже через три дня команда Пирло сыграет против "Сассуоло".