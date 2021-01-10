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Возвращаясь на победную тропу. Милан – Торино 2:0. Обзор матча
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"Милан" обыграл "Торино" (2:0) в 17-м туре Серии А. Победу команде Стефано Пиоли принесли голы Рафаэла Леау и Франка Кесси в первом тайме.
Таким образом "Милан" имеет в своём активе 40 очков, продолжая сохранять лидерство в чемпионате.
Милан — Торино 2:0
Голы: Леау, 25, Кесси, 36 (пен).
Милан: Доннарумма — Калабриа, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кесси, Тонали (Далот, 55) — Хауге (Мальдини, 85), Диас (Чалханоглу, 60), Кастильехо — Леау (Ибрагимович, 85).
Торино: Сиригу — Бремер, Лянко, Иццо — Родригес (Мурру, 64), Верди, Ринкон (Серге, 76), Лукич, Синго — Гояк (Линетти, 46), Белотти (Бонаццоли, 86).
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