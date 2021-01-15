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Манчини считает, что матч с Интером станет для Ювентуса решающим в борьбе за Скудетто

Италия
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Роберто на связи

Манчини считает, что матч с Интером станет для Ювентуса решающим в борьбе за Скудетто
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал свой комментарий перед центральным матчем 18-го тура чемпионата Италии. Напомним, "Интер" и "Ювентус" сыграют в воскресенье, 17 января, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени – UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию встречи. Цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Интер" прогрессирует и готов побеждать, но у "Ювентуса" очень конкурентоспособная команда, у них есть много опыта. Матч станет решающим для туринцев, они не могут больше терять свои позиции. Впереди три команды, но даже игра в запасе их не спасет в случае поражения. Мне нравятся идеи Пирло, его атакующий футбол. Конечно, команда не сильно изменилась, им еще нужно время".

"Ювентус" и "Интер" остаются фаворитами, но "Милан" может дойти до конца этой гонки. Я не ожидал такого от команды Пиоли. У них есть Доннарумма, лучший голкипер в мире. Лукаку или Роналду? Без Ромелу "Интер" не похож сам на себя. Криштиану – прекрасный пример для молодых футболистов, даже в свои годы он забивает".

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В статье: Роберто Манчини Андреа Пирло Ювентус (Турин) Серия А Стефано Пиоли Чемпионат Италии Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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