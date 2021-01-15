Манчини считает, что матч с Интером станет для Ювентуса решающим в борьбе за Скудетто

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал свой комментарий перед центральным матчем 18-го тура чемпионата Италии. Напомним, "Интер" и "Ювентус" сыграют в воскресенье, 17 января, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени – UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию встречи. Цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Интер" прогрессирует и готов побеждать, но у "Ювентуса" очень конкурентоспособная команда, у них есть много опыта. Матч станет решающим для туринцев, они не могут больше терять свои позиции. Впереди три команды, но даже игра в запасе их не спасет в случае поражения. Мне нравятся идеи Пирло, его атакующий футбол. Конечно, команда не сильно изменилась, им еще нужно время".