Танковый корпус Лукаку и злость Роналду. Акценты к матчу Интер - Ювентус

В предыдущие годы Дерби Италии в лучшем случае было отчаянной попыткой "Интера" помешать очередному Скудетто "Ювентуса". Всегда неудачной. А обычно оно даже не имело прямого критического турнирного значения. Команды просто боролись за разные цели. Однако в сезоне 2020/21 ситуация совершенно иная. Вечный чемпион теряет высоту, его новый проект с абсолютно неопытным тренером Андреа Пирло не внушает уверенность. Поэтому многие даже называют "Интер" главным претендентом на Скудетто. С другой стороны, в январе вернулись обычные тенденции. Так какие проявятся сегодня?

Чей Терминатор лучше?

Разумеется, в таких битвах очень многое решает характер, решают мелкие детали, которые чемпион перехватывает на свою сторону. Именно это чемпион и делал в последних дерби. Потому и выиграл пять из семи при двух ничьих. Банальные 1:0 при равной игре, легендарный 3:2 на "Сан Сиро" в сезоне 2017/18 - в тех матчах решали детали и характер. Но в предыдущем сезоне ситуация изменилась. Даже усугубилась. Оба Дерби Италии Антонио Конте проиграл вчистую в тактическом плане. "Ювентус" забил быстрый гол, полностью доминировал в центре поля, практически полностью перекрывал оборону.

Не сказать, что такие новости тогда особо ошеломили. В тактической однобокости этого тренера обвиняют часто. Именно потому он проваливается в Еврокубках. Сегодняшнюю же битву Gazzetta Dello Sport назвал битвой "догматов Конте против текучести Пирло". И даже весьма красочно сравнил команду первого с Терминатором Арнольда Шварценеггера, устаревшим, прямолинейным, хотя и мощным, надёжным. Команду второго же - с его противником Т-1000, жидкометаллическим терминатором, меняющим формы и диспозиции, то есть более продвинутым, непредсказуемым, умеющим приспосабливаться.

В знаменитой франшизе герой Шварценеггера в итоге побеждал всех более продвинутых терминаторов. Можно сказать, благодаря характеру. Но для Конте это проблема. Учитывая выступления его команд в Еврокубках и в Кубках в целом (ноль Кубков Италии). А сегодня матч практически кубковый. Предыдущие такие - оба против "Юве" и в гостях против "Лацио" в предыдущем сезоне, финал Лиги Европы, решающие матчи Лиги Чемпионов двух сезонов, Миланское дерби в октябре - он провалил. В целом в сезоне 2020/21 грандов ещё не переигрывал. С чего бы этому состояться именно сегодня?

С другой стороны, и в характере "Ювентуса" появились немалые сомнения. Он не дожимал матчи, которые обычно берёт легко - против "Кротоне", "Беневенто". Он проваливает целые отрезки, засыпает, теряет преимущество (Пирло не понимает, почему игроки "витают в облаках после забитого"), пропускает в важнейшие минуты. Его наибольшее поражение в истории на "Алльянц Стадиум" состоялось совсем недавно, в последнем матче декабря. А в последнем матче перед дерби он умудрился совершенно выключиться после раннего 2:0 дома над слабой "Дженоа" и скатиться до дополнительного времени.

Не стоит удивляться, если мы увидим матч упущенных возможностей и диких промахов.

Два Конте

В плане тактического развития команд заметен парадокс. Оба тренера в нынешнем сезоне успели применить разные тактические схемы, оба прежде всего ставят на интенсивный футбол с быстрым продвижением вперёд. У обеих команд самое сильное оружие - фланги, не случайно они лидируют в лиге по точным прострелам/навесам в штрафную. По ударам по воротам за матч обе очень близки. Пирло заявлял, что именно после работы с Конте впервые захотел стать тренером и что пытается по стилю приблизить свою команду к тому "Ювентусу", где Андреа играл, а Антонио тренировал. Битва близнецов?

Но вот в том-то и дело, что эти команды скорее разные. Попытка перехода Конте на 3-4-1-2 провалилась, и он уже забыл о ней. Окопавшись на 3-5-2, которую ещё давно обещал изменить "только через мой труп". А команда Пирло играет по схеме 3-5-2 с мячом и 4-4-2 без мяча, многие уже играли на разных позициях. Для команд Конте всё это немыслимо. По владению мячом "Ювентус" лучший в лиге, "Интер" четвёртый, но отстаёт от него намного. "Змеи" играют в пас, часто длинный, под прикрытие танковым корпусом Лукаку и на ход Хакими. По дриблингу они худшие в лиге.

А "зебры" - лучшие.

Вышеуказанные показатели дают нам понять, кто сегодня будет доминировать, а кто - искать контратаки. Тем более, что миланцы обычно сидят глубже в обороне, не прессингуют высоко, а для туринцев высокий прессинг и высокие перехваты - первая задача. Более того, дают понять, почему команда Пирло всё ещё не играет так, как он хочет. Да потому, что с таким владением мячом и такими показателями дриблинга игра Пирло невозможна. Нужно научиться иногда отказываться от мяча, усыплять соперника, а затем разить. И играть в пас, а не пытаться обыграть в одиночку всех.

Полузащита как команда

Скажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда? Что ж, у "Интера" и "Ювентуса" решает не полузащита. А это как раз и ответ на вопросы о их нестабильности, мягкости, часто неуверенности в себе. Центр поля "Юве" часто позволял доминировать кому угодно, в том числе и "Дженоа" с "Беневенто", часто пропускал контратаки. Пирло так и не сумел выработать алгоритм прикрытия при потере мяча. А ведь это крайне важно при высоком прессинге и постоянном владении. Первое место в лиге по удалениям (5) - следствие именно несбалансированности, опаздывания с прикрытиями.

Особенно проваливают сезон как раз полузащитники, ответственные за владение мячом, за его циркуляцию. Фактически купленный за 72 миллиона евро Артур играет поперёк поля, избавляется от мяча крайне медленно. Он и Родриго Бентанкур также проваливают отбор. Адриен Рабио пасует нечисто, чередует матчи, когда в ударе, с плохими. Аарон Рэмзи, как обычно, нестабилен из-за постоянных травм и природной апатии. А динамо-машина Уэстон МакКенни, отлично отбирающий и подключающийся в штрафную, не получает достаточно игровых минут от Пирло. Похоже, из-за проблем с точностью передач.

У "Интера" ситуация чуть получше. Марсело Брозович - незаменимый игрок в плане циркуляции мяча, помощи центральным защитникам. Он получает множество комплиментов от прессы и Конте. Николо Барелла - динамо-машина, качества МакКенни плюс ум, техника и точность передач. Однако оба они страшно устали. А пришедший под фанфары самого Конте Артуро Видаль проваливается. Даже вызывая мысли о том, что закончился как игрок высокого уровня. И, что самое худшее - ничего похожего на замену этой тройки у Конте нет. Гальярдини гораздо ниже уровнем, а сага с Эриксеном всем известна.

Правда, не следует недооценивать характер Видаля.

Ещё до кубкового матча во Флоренции он обещал, что забьёт вначале первый гол, а затем десять, то есть, ему нужен лишь лёгкий толчок для прорыва. Во Флоренции он реализовал пенальти и добавил в игре. А против бывшего клуба будет предельно мотивированным. Он способен стать решающим фактором. Но не ушёл ли его поезд?

Поезда и ушедшие бренды

Матч "Милан" - "Ювентус" ожидаемо был решён на флангах. Этот должен быть решён там же. Мучитель "россонери" Федерико Кьеза оправился от повреждения и готов мучить "нерадзурри". Тем более, что на этот раз его прямой соперник - худший в команде. Эшли Янг уже просто не тянет. А Дармиан ненамного сильнее. На другом фланге та же ситуация. Автору шести голов в сезоне и одному из лучших игроков "Интера" Хакими и любящему приходить на правый фланг Барелле будет противостоять выходец из Примаверы неопытный Фработта. А прикрывать его придётся Кьеллини, слишком долго травмированному.

Ну и, разумеется, куда без главного флангового игрока на поле? Криштиану Роналду, конечно, не совсем фланговый, и обычно будет в центре. Но и слева будет работать немало. Он вполне способен заставить Хакими больше обороняться, чем атаковать. Лучший бомбардир лиги (15 голов) ещё и должен загореться из-за прямой битвы со вторым - Лукаку с его 12-ю. И ещё больше - из-за заявлений о том, что в трёх предыдущих матчах отыграл слабовато, и "Юве" справился без него. Слышать такое он точно ненавидит.

Следует заметить, что при всей фланговой активности "Ювентус" не очень успешен в голах головой. У него пять таких. Как раз у "Интера" девять, и он лидер лиги по этому показателю. Так что Хакими можно искать партнёров по команде после прорыва, а Кьезе и Роналду придётся решать всё самим.

Кто почти наверняка НЕ решит судьбу матча - так это оборона. Странно слышать, учитывая, что лучшая оборона сезона 2019/20 примет всемирно известный её бренд. Вообще-то, "Ювентус" ныне лучший в лиге по пропущенным. Но на самом деле он пропускает почти в каждом матче. Как и "Интер", пропускал в семи из последних восьми во всех турнирах. А сегодня будет играть без ведущих фланговых защитников Куадрадо и Алекса Сандро и лидера центра обороны Де Лихта. "Нерадзурри" же и вовсе лишь шестые в лиге по пропущенным, пропустили девять мячей в последних шести матчах во всех турнирах.

Бенефисом обороны этот матч точно не должен стать.

Легенда и стихия

Уж что-что, а решать Роналду умеет. Свои 15 голов он добыл в 13-ти матчах. Его дубль против "Ромы" вытащил матч вдесятером, он забил "Лацио". При этом можно сказать, что не всегда является на поле. Против "Милана" он отыграл слабо, как и против "Сассуоло" и "Дженоа" после этого. Из семи последних матчей, в которых играл, КриРо забивал в трёх. Для него мало. Лукаку забивал в двух из последних пяти, что также ниже его стандартов. Сегодня они должны выжать из себя всё и повести свои команды за собой. Ведь ясно, что неудачу их команды в любом случае повесят на них.

На Ромелу ещё и висит дополнительный ярлык исчезающего в больших матчах. Как и на его команде в целом. Этот потолок нужно ломать. Разумеется, он способен. Не случайно Кьеллини говорит, что его мало кто может остановить, Мората заявляет, что "ты знаешь, что он делает, но остановить всё равно не можешь". Барелла называет его "силой природы", стихией, сравнивая с Шакилом О'Нилом. А газета Corriere Dello Sport - единственной вакциной, единственным лекарством от болезней "Интера". Главный тренер сборной Роберто Манчини не случайно считает, что без него "Интер" - другая команда.

Бывший главный сборной Марчелло Липпи заявляет, что "Интер" и "Ювентус" слишком зависят от Лукаку и Роналду. Тяжёлая ноша. Для самих команд слово "слишком" точно приобретает негативный оттенок, а вот для игроков может стать как и комплиментом, так и камнем в их огород. Зависит от общего результата. И зависит от их результатов. Правда, легенде футбола Роналду не нужно ничего доказывать, а вот Лукаку, после переезда в Италию ещё не забивавшему ни одной из команд Топ-4 предыдущего сезона ("Ювентус", "Аталанта", "Лацио") - нужно.

Вновь чёрный январь для "Интера"?

Мы возвращаемся к характеру, к психологии. Традиционно январь - месяц провала "Интера" и побега "Ювентуса" от него. Начиная с 2018-го года, в январе "нерадзурри" добыли лишь две победы в 11-ти матчах лиги. В том числе и одну в трёх в 2021-ом. Уже после поражения от "Сампдории" появился мем с недовольным лицом Конте и надписью "Добро Пожаловать, январь". Аллюзия к словам Антонио в конце декабря после седьмой победы подряд: "Добро Пожаловать, стабильность". Испарили стабильность и задержка зарплат на три месяца и попытки страдающих финансово владельцев клуба продать его.

Готов поддержать традицию и сам "Ювентус". Правдами и неправдами он добыл три победы в январе в лиге (в том числе и важнейшую над "Миланом"), даже забил десять мячей. Да, даже в случае победы сегодня он никуда не убежит, ведь слишком плохо начал сезон. Однако победа в Дерби Италии выведет его на расстояние лишь одного очка позади "Интера" с матчем в запасе. Уже важное событие. А что поражение в дерби может сделать с самим вечно склонным к ипохондрии "Интером" в его нынешнем состоянии, при его больших финансовых проблемах - можно только догадываться.