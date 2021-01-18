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Интер - Ювентус 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Интер - Ювентус, чемпионат Италии, 17 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Ювентус, которые встречались в 18-м туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Никола Барелла. В первом тайме именно он выполнил результативную подачу на Артуро Видаля, а после перерыва сам забил гол, реализовав выход один на один после классного паса Бастони. Интер переиграл Ювентус впервые с 2016-го года, победа позволила команде Конте оторваться от Старой Синьоры на семь очков.
Серия А. 18-й тур
Интер - Ювентус 2:0
Голы: Видаль 13 Бареллла 52
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