Интер - Ювентус 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Ювентус, которые встречались в 18-м туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Никола Барелла. В первом тайме именно он выполнил результативную подачу на Артуро Видаля, а после перерыва сам забил гол, реализовав выход один на один после классного паса Бастони. Интер переиграл Ювентус впервые с 2016-го года, победа позволила команде Конте оторваться от Старой Синьоры на семь очков.

Серия А. 18-й тур

Интер - Ювентус 2:0

Голы: Видаль 13 Бареллла 52