Реальный уровень Фонсеки. Тактический анализ матча Лацио - Рома

В рамках 18 тура итальянской Серии А состоялось 175-е римское дерби. Номинальным хозяином "Стадио Олимпико" были "бьянко-челести", хотя отсутствие на трибунах болельщиков абсолютно нивелировала этот фактор.

Симоне Индзаги по всем статьям переиграла своих принципиальных соперников. Итоговый результат матча вполне соответствует тому, что происходило на поле. По большому счету, как такового, дерби не получилось. "Рома" Фонсеки не смогла создать конкуренцию "Лацио". Матч даже нельзя поделить на условные отрезки. Команда Симоне Индзаги контролировала ситуацию на протяжении всего игрового времени и формировала сюжет по своему сценарию. Фонсека пытался заменами и сменой тактической схемы во втором тайме (перешел на 4-2-2-2), что-либо изменить, но переломить ход игры ему не удалось.

"Лацио" - "Рома" - 3:0

Голы: Иммобиле 14, Луис Альберто 26, 67

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе (Патрик 69), Ачерби, Раду (Худт 83), Лаццари, Лейва (Эскаланте 66), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич, Кайседо (Акпа-Акпро 66), Иммобиле (Мурики 83)

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини (Майораль 71), Смоллинг, Карсдорп, Верету (Педро 46), Вильяр (Кристанте 60), Спинаццола (Б. Перес 71), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

Предупреждения: Милинкович-Савич 11, Раду 20, Ачерби 45+3, Луис Фелипе 62, Лейва 63 - Манчини 34, Смоллинг 61, Педро 71, Мхитарян 90

Усредненные позиции игроков

Оба тренера не испытывали серьезных кадровых проблем перед дерби. В лазарете команд находятся по три футболиста, но за исключением Дзаньоло, который из-за повреждения не играет уже пятый месяц, по большому счету все остальные футболисты не являются стабильными игроками стартового состава. Разве что, не набравший оптимальную форму Педро, который пропускал три последних матча из-за мышечной травмы. Опытный испанец начал матч со скамейки и вышел на второй тайм.

Тепловая карта и схема усредненных позиций отлично характеризуют ход матча. Индзаги умышленно отдал Фонсеке территорию, сделав ставку на отлаженную игру в позиционной игре в обороне, прессинг по триггеру и максимально вертикальную игру в атаке.

"Рома" выглядела беспомощной и не знала, что делать с мячом и компактным низким блоком "бьянко-челести". Периодически, позиционные атаки номинальных гостей приводили к опасным моментам у ворот Рейны, но эти угрозы были несопоставимы с количеством и качеством быстрых атак "Лацио".

На тепловой карте центральных защитников команд отлично видно, насколько визуальное превосходство команды Фонсеки в контроле мяча было неэффективным. По сути, весь перевес в касаниях мяча у "Ромы" заключался в стерильном владении ради владения, которое не приводило к обострению игры. Тройка центрбеков "джалло-росси" почти в три раза больше владела мячом, чем их коллеги из "Лацио".

Соотношение владения мячом – 39,8%:60,2%. Гости дерби во всех третях поля совершали большее количество передач. При этом, у "Лацио" были лучшие показатели по длинным и ключевым передачам – 64:53 и 8:6 соответственно.

Степень эффективности "Лацио" хорошо отображает карта ударов по воротам. Все восемь ударов команды Индзаги были нанесены в створ ворот! При этом пять ударов в створ были нанесены из пределов штрафной. Наиболее активными в этом плане были авторы всех трех голов - Иммобиле и Луис Альберто.

Обе команды в атакующих действиях заваливались на свой левый фланг. У "Лацио" 44% действий, у "Ромы" 43%.

В позиционной обороне латерали "Лацио" садились в линию к центрбекам и команда дисциплинированно поддерживала в данной фазе свою фирменную структуру 5-3-2 или 5-3-1-1. У "Ромы" в позиционных атаках ширину создавали латерали Карсдорп и Спинаццола. При продвижении мяча во вторую треть поля они поднимались выше, а вингеры Пеллегрини и Мхитарян освобождали зоны и смещались в полупространства.

Команда Симоне Индзаги максимально перекрывала сопернику варианты развития атак через центральную зону, еще в стадии билд-апа направляя их во фланг. Коглда мяч оказывался на фланге, у "Лацио" включался режим "маятника". Вряд-ли в штабе Индзаги озвучивается подобная ассоциация, но мы имеем полное право назвать этот метод именно так.

Уходя из-под давления игроки "Ромы" часто предпринимали перевод на другой фланг путем игры через защитников. Часто пас назад был триггером для активного прессинга. Именно он приводил созданию фазового пространства и соответственно – голевым моментам у ворот Лопеса.

Одним из наиболее популярных ходов в атаке у "джалло-росси" были длинные передачи на Джеко. Форвард четыре раза вступал в верховые единоборства и дважды выходил из них победителем. В задачу боснийца входила скидка на свободного партнера Пеллегрини или Мхитаряна. Этот банальный ход в столь насыщенной игроками "Лацио" обороне плодов не принес.

В плане длинных передач более продуктивными были номинальные хозяева. При перехвате мяча часто следовал длинный пас на одного из нападающих, задача которого была быть первым на мяче и комфортно отдать на подключающегося из глубины партнера. Как правило, подключающиеся партнеры были во всех вертикальных зонах поля.

Потеря мяча при быстрой атаке также является триггером для активации проактивного метода обороны. В поисках фазового пространства команда Индзаги в подобных случаях сразу включала контрпрессинг. Здесь преуспел Лаццари. Он был просто неудержим. Больше всех в матче латераль шел в дриблинг – 5 раз. Четыре попытки были успешными. Это также, наряду с Пеллегрини лучший показатель. Главным индивидуальным достижением Лаццари являются две голевые передачи.

Заслуживает внимания билд-ап обеих команд. Рассматривать базовые, стандартные структуры 3-1 ("Лацио") и 3-2 ("Рома") не будем. Сделаем акцент на оригинальных вариантах.

Часто, при розыгрыше мяча на своей половине поля правый центральный защитник Манчини шел вперед, его зону закрывал опорник Вильяр. Верету смещался в центр, Вильяр становился одним из трех центрбеков, а все вышеуказанные маневры приводили к тому, что маятник "Лацио" начинал движение к своему левому флангу. Перегруз этой зоны открывал пространство для продвижения мяча через фланг противоположный. В большинстве случаев, это были ложные маневры, открывающие пространство. В итоге 43% атак "ромы" проходило именно через фланг Спинаццолы.

У "Лацио" обратил на себя внимание вариант со сменой позициями центрбека Ачерби и опорного Лейвы. Цель – немного вытянуть соперника на себя и создать ситуацию, в которой Ачерби будет искать векторы для обостряющей передачи в зону группы атаки. В этом плане Ачерби более эффективен, чем бразильский разрушитель.

В начальной стадии позиционных атак Раду поднимался по левому флангу во вторую треть поля, Ачерби (Лейва) и Луис Фелипе занимали широкие позиции, а вакантную зону в центре поля поочередно, по ситуации могли закрывать Лейва и реже Луис Альберто.

Широкие позиции латералей и пара форвардов держали в линии обороны сразу 5 игроков "Ромы". Это разряжало пространство для продвижения мяча вперед.

В очередной раз не перестаю удивляться португальскому тренеру: "Мы начали матч с правильным настроем, - заявил Фонсека после матча. - Но в игре с "Лацио" сложно вернуться обратно в игру после того, как подаришь им парочку голов. После этого они закрылись и чувствовали себя очень комфортно. Мы много пасовали, но не смогли найти пути к их воротам. Стоит похвалить соперника за то, как они лишили нас пространства.

Ситуации с ошибками Ибаньеса на самом деле не были опасны. Ему не нужна была поддержка ни в первом, ни во втором голе. Он должен был справиться сам. Исход игры решили два гола в первом тайме, которые мы не должны были пропускать". Как видим – Фонсека спустил всех собак на своего игрока – Ибаньеса. Да, тот допускал индивидуальные ошибки, но это лишь жалкие прикрытия своего собственного провала. Тут одним Ибаньесом не прикрыться.

План португальца на игру абсолютно не работал. Игра полностью проходила под диктовку номинальных хозяев поля. Фонсека не сделал ничего, чтобы нивелировать сильные стороны соперника, при этом он делает вид, что в принципе все было нормально и, по большому, счету все его грандиозные замыслы сломал неудачник Ибаньес. Это уже далеко не первый подобный случай.

После разгрома от "Наполи" Фонсека также все свалил на своих игроков, заявив, что в его команде не было мужчин, мол, играли одни мальчики. Долго так продолжаться не будет. Не сомневаюсь, что вскоре у руководства клуба лопнет терпение и Фонсека, который абсолютно не способен вывести команду на более качественный уровень, будет уволен.

находится в зоне Лиги чемпионов во многом благодаря очкам, которые команда регулярно берет в матчах с более слабыми соперниками. Не в последнюю очередь эти победы достигаются за счет более высокого уровня мастерства футболистов римского клуба. Но когда дело доходит до больших матчей, "Рома" испытывает трудности. Фонсека в этом сезоне не одержал ни одной победы в матчах с топ-командами Серии А.

На мой субъективный взгляд, Паоло Фонсека не соответствует уровню такого клуба, как "Рома". Посмотрите на конкурентов "волков" в борьбе за зону Лиги чемпионов – "Аталанту", "Лацио", "Сассуоло", "Наполи". "Ювентус" и "Интер" не берем, это совсем другой уровень по статусу и ресурсам.

Каждая из вышеперечисленных команд имеет свой уникальный почерк. Коллектив Гасперини – это эталон персонально-ориентированного прессинга, команда Симоне Индзаги – образец позиционной обороны по системе 5-3-2 с запатентованными быстрыми атаками и прессингом по триггеру. Де Дзерби и Гаттузо выстроили в своих командах великолепную позиционную игру в атаке, с прилагающимся эффективным высоким прессингом.

"Рома" Фонсеки не может похвастаться подобным уровнем идентификации. Главный козырь "джало-росси" – это быстрые атаки или игра на пространстве с участием игроков группы атаки – Педро, Мхитаряна и Джеко. Особенно важны для игры "Ромы" последние два исполнителя. Тактический арсенал нынешней "Ромы" скуден в сравнении с конкурентами, а сам Фонсека со своим тренерским штабом выглядит случайным пассажиром. Он не соответствует уровню "Ромы" и не привнесет ничего нового и качественного в Серию А.

По большому счету, он на багаже Мирчи Луческу сделал себе имя в "Шахтере" и по сути с ним заехал в топ-чемпионат. Португалец вытянул лотерейный билет, но для того, чтобы закрепиться на подобном уровне – необходимо ему соответствовать.

С турнирной точки зрения для "Лацио" это был один из важнейших матчей сезоне – не только дерби, а игра за шесть очков в борьбе за зону Лиги чемпионов. Команда Симоне Индзаги сыграла в своем стиле, на своем уровне и сделала убедительный шаг вперед к своей цели.

Это был один из лучших матчей "Лацио" в сезоне. Практически все игроки, за исключением Кайседо, находятся в прекрасной форме, а игра Луиса Альберто и Лаццари была просто великолепна. Неудачно стартовавшие в чемпионате "орлы" подобрались к "волкам" на расстояние трех очков, и, судя по уровню игры и форме, которую демонстрируют римские команды, у Симоне Индзаги больше поводов для оптимизма, чем у Паоло Фонсеки.

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