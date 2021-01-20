Марсель близок к подписанию форварда Наполи

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, "Марсель" приближается к завершению подписания нападающего Аркадиуша Милика.

Последнее препятствие – незавершенное дело между нападающим и неаполитанским клубом. По мнению "адзурри", нападающий должен заплатить штраф за свое отсутствие на одной из тренировок под руководством Анчелотти.

Стоит отметить, что в последний раз польский нападающий "Наполи" выходил на поле в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" 8 августа 2020 года.

Напомним, французский клуб предложил неаполитанцам за переход форварда 8 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 3 млн евро. Руководство "Марселя" рассматривает вариант арендного соглашения с правом обязательного выкупа.