  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Марсель близок к подписанию форварда Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель близок к подписанию форварда Наполи

Италия
(1 голосов)

Но есть некие трудности

Марсель близок к подписанию форварда Наполи
Новина українською

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, "Марсель" приближается к завершению подписания нападающего Аркадиуша Милика.
Последнее препятствие – незавершенное дело между нападающим и неаполитанским клубом. По мнению "адзурри", нападающий должен заплатить штраф за свое отсутствие на одной из тренировок под руководством Анчелотти.

Стоит отметить, что в последний раз польский нападающий "Наполи" выходил на поле в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" 8 августа 2020 года.

Напомним, французский клуб предложил неаполитанцам за переход форварда 8 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 3 млн евро. Руководство "Марселя" рассматривает вариант арендного соглашения с правом обязательного выкупа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аркадиуш Милик Наполи (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gianluca di Marzio

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...