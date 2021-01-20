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Серия А. Вновь ничья Аталанты, Малиновский вновь не помог

Италия
(1 голосов)

Второй неудачный матч бергамцев подряд

Серия А. Вновь ничья Аталанты, Малиновский вновь не помог
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Аталанта" 1:1

Голы: Р. Перейра 1 - Муриэль 44

"Удинезе": Муссо, Бекао, Бонифаци, Самир, Стригер-Ларсен (Н. Молина 89), Арслан (Де Майо 89), Мандрагора (Уолас 57, Деулофеу 73), Де Пауль, Зеегелаар, Р. Перейра, Лазанья

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур (Гозенс 59), Де Роон, Пессина, Мале, Миранчук (Иличич 59), Малиновский (Фройлер 82), Муриэль (Д. Сапата 58)

Предупреждения: Р. Перейра 11, Зеегелаар 76, Бонифаци 90+2 - Фройлер 84, Ромеро 90

После 15-ти голов и четырёх побед в лиге и Кубке с начала года "Аталанту" остановила "Дженоа". Правда, Джан Пьеро Гасперини воспринял ничью почти презрительно. Заявив, что его команда создала много, а результат случайный. В реальности бергамцы застряли и в перенесённом из-за погодных условий матче были обязаны высвободиться. "Удинезе" с тремя очками в семи последних турах казался удобной жертвой. С другой стороны, он боролся за своего тренера Луку Готти. Да и в целом не безнадёжен, проиграл "Наполи" лишь на 90-ой минуте, вёл в счёте против "Сампдории". И здесь не уступил.

"Удинезе" забил свой самый быстрый гол за шесть лет. Роберто Перейра прорвался с правого фланга в центр и уже на 23-ей секунде пробил мимо вратаря. Затем началась осада ворот Муссо с 66-ю процентами владения мячом, 12:2 по ударам по воротам в целом в первом тайме. Правда, вновь не хватало скорости и мысли. Руслан Малиновский старался, прошёл на дриблинге и пробил с 23-ёх метров (рикошет и угловой). Навесил на Толоя, не попавшего головой. Мог пробить лучше из центра штрафной. Отдал Миранчуку, тот - Мале. Толой и Муриэль прорывались в штрафную. Муссо отбил удары двух первых.

Удар третьего Хуан уже не отбил. И этот гол в раздевалку должен был вселить уверенность в гостей. Но получилось, что он слишком усыпил их. Во втором тайме как раз хозяева выглядели увереннее, не так прижимались к своим воротам, атаковали даже интереснее. В целом же тайм был гораздо более скучным, чем первый. Просто слабым. Пожалуй, самым опасным моментом было получение мяча Малиновским в центре штрафной. Тогда он вместо удара решил отдать пас пяткой. В никуда. А на 82-ой минуте Гасперини заменил его. Почему-то на опорника. После чего даже больше атаковали хозяева.

Во второй раз за четыре дня "Аталанта" упускает шанс вернуться в Топ-4 впервые с шестого тура. Во второй раз за четыре дня буксует, играет слабо в атаке. Гасперини пора снимать розовые очки. Пора добавлять и Малиновскому. Ныне он играет скорее из-за отсутствия альтернативы. Хотя и сегодня выглядел лучше, чем против "Дженоа" и "Кальяри".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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