Серия А. Смена тренера не очень помогла Торино

Беневенто. "Чиро Вигорито"

: Виола 32 (пен.), Лападула 50 - Дзадза 51, 90+3

"Торино" проиграл лишь один из своих шести предыдущих матчей. Но и выиграл лишь один. А играл настолько плохо, особенно дома против "Специи" (0:0), игравшей почти весь матч вдесятером, что главный тренер Марко Джампаоло был уволен. Сменил его экс-игрок команды и специалист по спасениям аутсайдеров Давиде Никола, и его назначение вызвало немалый энтузиазм. Он мог сразу же удивить "Беневенто". "Ведьмы" слишком успокоились на 11-ом месте и проиграли уже два матча подряд с тем же счётом 1:4. Слишком успокоились и сегодня в концовке. Но этого "быкам" хватило лишь для ничьей.

Первый тайм был просто ужасным. Логично и для этого "Торино", и для заснувшего "Беневенто". Хозяева отдали гостям мяч (41:59), спокойно оборонялись, кроме выхода и удара Дзадзы, отбитого Монтипо. А в их контратаках разве что Глик забил с помощью руки. Пока Сиригу не толкнул Лападулу в своей штрафной. Зря, ведь Джанлука уже пробил, и неточно. Во втором тайме стало интереснее. Бардак в штрафной принёс Лападуле мяч и отличный удар, тут же Синго навесил на голову Дзадзе. "Торо" атаковал, пытался сравнять. И на 93-ей минуте в контратаке (!) блестящий пас Белотти нашёл Дзадзу.

Вновь ничья туринцев, крайне неудачный первый тайм. Зону вылета они покинули, выход с 0:2 на 2:2 в дебютном матче с новым тренером может придать уверенность в себе. Но для такой уверенности прежде всего нужны победы. Нужна была победа и "Беневенто" для возвращения в Топ-10. Ныне он 11-й.