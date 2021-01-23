Реал хочет вернуть Хакими в команду из-за невыплаты суммы трансфера

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет настаивать на возвращении защитника "Интера" Ашрафа Хакими в состав испанского клуба, если итальянцы не дадут гарантий об оплате трансфера игрока. Об этом сообщает издание Corierre dello Sport.

Дело в том, что "Интер" не оплатил первый взнос - 10 млн евро. Миланский клуб должен был это сделать до декабря прошлого года, но руководство попросило "Реал" отсрочить платеж до 30 марта из-за финансовых трудностей. Ранее сообщалось, что мадридский клуб дал добро, но источники в состоянии "сливочных" говорят, что соглашение должно било содержать ряд гарантий. Правда, "Интер" считает, что все сделал правильно и не понимает претензий от мадридцев.

"Реал", в свою очередь, полагает, что соглашения больше не существует и требует от миланского клуба гарантий об оплате и самого денежного транша за трансфер.

Напомним, Ашраф Хакими перешел из состава "сливочных" в "Интер" за 40 млн евро в сентябре прошлого года. До этого 22-летний марокканец провел два сезона на правах аренды в дортмундской "Боруссии", где его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt выросла с 5 млн до 54 млн в европейской валюте. В этом сезоне латераль провел за миланцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью ассистами.