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Защитник Барсы Тодибо заинтересовал Лацио. Француз не играет в Бенфике
Римляне ищут замену Луису Фелипе
Ссылаясь на Corriere dello Sport итальянское издание The Laziali сообщает, что "Лацио" активно ищет на трансферном рынке центрального защитника.
Причиной стала серьезная травма голеностопа основного игрока обороны "орлов" Луис Фелипе. Недавно 23-летний бразилец перенес хирургическое вмешательство на суставе и рискует пропустить большой временной отрывок текущего сезона.
Римский клуб заинтересовал арендованный у каталонской "Барселоны" защитник "Бенфики" Жан-Клер Тодибо. Португальский клуб взял французского защитника в аренду на 2 года с возможностью полноценного выкупа.
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш недоволен формой Тодибо. В нынешнем сезоне 21-летний Жан-Клер принял участие лишь в двух поединках.
"Лацио" и Тодибо ведут переговоры о прекращении арендного соглашения, чтобы иметь возможность выходить на контакт насчет трансфера напрямую.
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