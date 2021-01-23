Конте: Надо смотреть на себя, а не думать о том, что Милан проиграл Аталанте

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями после ничьи с "Удинезе" в матче 19-го тура итальянской Серии А.

"Нам надо смотреть на себя, а не думать о том, что "Милан" проиграл "Аталанте". Нам нужно лучше делать свое дело, сегодня мы могли более четко действовать у ворот. У нас было много сложностей, но мы идем в группе лидеров. Впрочем, впереди еще половина сезона. То, что мы делали на протяжении последних полутора лет, прекрасно".