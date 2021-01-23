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Конте: Надо смотреть на себя, а не думать о том, что Милан проиграл Аталанте

Италия
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Наставник "нерадзурри" подвел итоги нулевой ничьи с "Удинезе"

Конте: Надо смотреть на себя, а не думать о том, что Милан проиграл Аталанте
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями после ничьи с "Удинезе" в матче 19-го тура итальянской Серии А.

"Нам надо смотреть на себя, а не думать о том, что "Милан" проиграл "Аталанте". Нам нужно лучше делать свое дело, сегодня мы могли более четко действовать у ворот. У нас было много сложностей, но мы идем в группе лидеров. Впрочем, впереди еще половина сезона. То, что мы делали на протяжении последних полутора лет, прекрасно".

Также наставник "нерадузрри" высказался насчет спора с арбитром встречи в концовке поединка.

"Я считал, что добавлено должно быть больше времени. Я оспаривал решение судьи. Мы не были согласны. Мы потеряли много времени, так что четырех добавленных минут было недостаточно", – поделился итальянец.

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В статье: Антонио Конте Серия А Интер (Милан) Удинезе (Удине)
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