Серия А. Лацио продолжает движение вверх, Сассуоло - вниз

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Милинкович-Савич 26, Иммобиле 72 - Капуто 7

"Лацио": Рейна, Патрик (Пароло 67), Ачерби, Раду, Лаццари (Лулич 76), Лейва (Эскаланте 76), Акпа-Акпро, Милинкович-Савич, Марушич, Корреа (Кайседо 67), Иммобиле (Мурики 86)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Распадори 90+1), Марлон, Д. Феррари, Рожерио, Локателли, Обьянг (М. Лопес 76), Дефрель (Хараслин 46), Джуричич, Траоре (Бога 76), Капуто

Предупреждения: Патрик 59, Лейва 75 - Марлон 65, Обьянг 68, Д. Феррари 90+1

Bпервые в сезоне "Лацио" оформил три победы подряд в лиге, также прошёл "Парму" в Кубке. Победа сегодня выводила его на расстояние лишь трёх очков от третьего места. Разумеется, она ни в коем случае не была в кармане. Команда осталась без автора дубля в дерби Луиса Альберто и ведущего защитника Луиса Фелипе, второй тайм кубкового матча Симоне Индзаги не понравился. Не нравился и "Сассуоло", которого он назвал внушающим страх, очень сложным соперником. Из предыдущих четырёх очных матчей "нероверди" проиграли лишь один. На 91-ой минуте. Но сегодня столько не протянули.

В последнее время "Сассуоло", вообще-то, играет слабовато. Из Кубка даже вылетел от команды из Серии Б. Сегодня начал как лидер. Серией перехватов и быстрых атак. В одной из них Капуто получил с фланга от Джуричича и даже располагал временем для обработки мяча. Но после этого в первом тайме угрожала воротам лишь одна команда. Действовали быстро и пытались атаковать обе, но гости быстро ошибались в решающей трети поля. Хозяева с игры также создали разве что два заблокированных опасных удара Корреа. Зато угловой Милинкович-Савич замкнул отличным ударом головой.

Второй тайм "Сассуоло" также начал активно. Правда, на этот раз не создал ничего. Да и темп упал. В третьей четверти матча шла игра без ворот. И вдруг, в начале четвёртой, при совершенно сонной игре, Марушич прорвался по левому флангу и выложил чуть назад свободному Иммобиле. После чего оставалось отзащищаться. А в этом "Лацио" в свои лучшие времена очень силён. Сейчас времена похожи на лучшие. Соперник из странствий возле штрафной "орлов" не создал ничего.

Кроме Римского дерби, "Лацио" не впечатлил ни в одном из последних пяти матчей лиги и Кубка. Тем не менее, выиграл все. Он на пути наверх. А "Сассуоло" лишь с одной победой в шести матчах в 2021-ом году и скатывается вниз. Уже на девятое место.