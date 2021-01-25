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Интер – Милан. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Италии

Италия
(1 голосов)

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Интер – Милан. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Италии
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют четвертьфинальный поединок Кубка Италии между миланскими командами.

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Дерби в рамках Кубка – что может быть лучше? Тем более, когда команды уже кучу лет делят один стадион, а сейчас находятся на вершине турнирной таблицы в чемпионате. Станет ли этот матч проверкой для коллективов на фоне зимней рутины? Сконцентрируется ли "Милан" на локальном первенстве, или же по полной программе выложится и в данном турнире? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 26 января – в 21:40 по киевскому времени.

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В статье: Антонио Конте Стефано Пиоли Интер (Милан) Кубок Италии Милан Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.01.2021 в 12:10
Ми вам кубок, ви нам чемпіонат.
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