Пирло: Реал и Бавария быстро вылетели из кубка - Ювентус должен быть мотивирован всегда

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию перед матчем кубка Италии. "Зебры" сыграют против "СПАЛа", который играет в Серии Б.

"Нас ожидает не самый простой матч. Футболистам нужно будет понять, что "СПАЛ" только на бумаге команда Серии Б. На самом деле, они доставят нам трудности.

Если посмотреть за пределы Италии, то мы увидим, что "Бавария" и "Реал" вылетели из кубка от команд из низших лиг. Наша цель - пройти в следующий этап, а значит нам нужно быть мотивированными", - заявил Пирло.

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Отметим, что "СПАЛ" - единственная команда из Серии Б, которая вышла в 1/4 финала этого розыгрыша.