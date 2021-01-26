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Пирло: Реал и Бавария быстро вылетели из кубка - Ювентус должен быть мотивирован всегда

Италия
(1 голосов)

Говорят, что умные учатся на чужих ошибках

Пирло: Реал и Бавария быстро вылетели из кубка - Ювентус должен быть мотивирован всегда
UA-Футбол
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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию перед матчем кубка Италии. "Зебры" сыграют против "СПАЛа", который играет в Серии Б.

"Нас ожидает не самый простой матч. Футболистам нужно будет понять, что "СПАЛ" только на бумаге команда Серии Б. На самом деле, они доставят нам трудности.

Если посмотреть за пределы Италии, то мы увидим, что "Бавария" и "Реал" вылетели из кубка от команд из низших лиг. Наша цель - пройти в следующий этап, а значит нам нужно быть мотивированными", - заявил Пирло.

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Отметим, что "СПАЛ" - единственная команда из Серии Б, которая вышла в 1/4 финала этого розыгрыша.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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KondratCheUa (Чернигов)
26.01.2021 в 21:13
У теперешнего Ювентуса часто возникают проблемы из-за отсутствия нужного уровня мотивации, главное не допустить недооценку соперника..Вперёд Ювентус!
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