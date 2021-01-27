Аталанта - Лацио: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии

В одном из центральных матчей 1/4 финала кубка Италии сыграют "Аталанта" и "Лацио". Украинец Руслан Малиновский получил свое место в старте.

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Кубок Италии, 1/4 финала

"Атланта" 18:45 "Лацио"