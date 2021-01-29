Яркость и интрига вместо качества. Итоги первого круга Серии А

В принципе, первый круг Серии А полностью не закончен, ведь матч "Ювентус" - "Наполи" ещё предстоит отыграть. Тем не менее, уже сегодня матчем "Торино" - "Фиорентина" открывается второй круг. Поэтому логично подытожить увиденное до этого. Тем более, что мы видим безумно интересный и интригующий сезон.

Ярко - ещё не качественно

Первый круг прошёл под знаком яркости, скорости, нацеленности на атаку. Подавляющее большинство команд, в том числе и все новички, играли так. И выключаться нельзя было до последних минут. Среднее число забитых за матч достигло 3.1 - лучшего результата в 21-ом веке. Восемь матчей закончились с семью забитыми и более. При том, что за весь предыдущий сезон было 13, а за два до этого вместе взятых - 11. Лучшие защитные порядки лиги - "Ювентус", "Верона" и "Наполи" - остались вне Топ-4, лучшие атакующие попали в Топ-4. Стремление забить и интрига властвовали.

Вместе с тем, "ярко" не означает "качественно". Лидер лиги показал второй худший результат в первом круге за последние девять лет, меньше его главного преследователя за последние восемь лет набирали лишь однажды. Разрыв от первого до четвёртого места второй наименьший за девять. Это означает и интригу, и падение традиционных лидеров. "Ювентус" набрал на 12, 7, 9 очков меньше, чем в предыдущие три сезона. "Наполи" - на 10 и 14 меньше, чем в сезоны вторых мест. А "Аталанта" и "Рома" добавили недостаточно. Именно потому даже к лидерам лиги немало претензий.

Время уважать, не время праздновать

В такой лиге "Милан" заслужил первое место. Своей абсолютной верой в победу, страстью. Чего не было в последние 7-8 лет. Сверхинтенсивной вертикальной игрой, высоким прессингом и атакой. Он начинал мощно, забивал. А затем удерживал победу. То спокойно, то на зубах, но почти всегда эффективно. Именно таким образом он штамповал очки против более слабых команд (лидер по "сухим" матчам в лиге - семь) и "Интера". Когда же пропускал первым - боролся и цеплялся до последнего, добывая очки в самих концовках. Так он превращал поражения в ничьи, ничью в сложную победу над "Лацио".

Особое уважение вызывает тот факт, что из-за травм и коронавируса ему почти никогда не удавалось собрать сильнейший состав. Златан Ибрагимович и Исмаэль Беннасер пропустили половину круга. Но без первого набор очков был даже выше. Удалось собрать сильнейшие 11 (Ребич и Леау на одном уровне) лишь в трёх матчах из 19-ти - против "Наполи", "Интера" и "Удинезе". Все были выиграны. Продолженные из предыдущего сезона серии из 27-ми матчей без поражений подряд, 17-ти матчей подряд с как минимум двумя забитыми, действующая серия из 16-ти гостевых матчей без поражений подряд.

Эти достижения не очень затушили неожиданную критику. Болельщикам часто не нравилась игра команды и отдельных игроков. И вправду, цельностью игры и мощью бульдозера "Милан" не отличался. Лидерство по голам со "стандартов" сглаживало проблемы с голами с игры (лишь седьмое место). А три последних Топ-матча - против "Ювентуса", "Аталанты" и "Интера" в Кубке - он проиграл. Потому и возникает ощущение натужного пути и грядущих проблем во втором круге. Тем более, что за последние 24 года победитель первого с разницей три очка и менее в итоге брал Скудетто лишь шесть раз из 12-ти.

Беситься либо успокоиться

"Интер" по очкам идёт в темпе двух сезонов с Лучано Спаллетти, которые считаются неудачными. Набрал на пять меньше, чем год назад с Антонио Конте. Потому вокруг него больше скептицизма, чем комплиментов. Он первый по забитым в лиге, но лишь пятый по пропущенным. Ни разу не выдавал серию из более двух матчей без побед, но не побеждал "Сампдорию", "Удинезе", "Парму". Сам Конте чувствует себя странно. В начале сезона даже заявлял, что пускает всё по течению и хочет наслаждаться атакующим футболом. Но затем вернулись ведущие защитники и он вернулся к осторожной игре.

В предыдущем сезоне команда начинала мощно, но нередко сдавала во втором тайме. Ныне начинает слабо и догоняет во втором. Объяснение этому феномену Конте не находит. Слишком много матчей она выиграла скорее благодаря характеру, чем футболу. Вместе с тем, её запас прочности очень велик, скамья запасных очень сильна. Она выдавала серию из восьми побед подряд. И она как раз три последних Топ-матча выиграла. У "Наполи", "Ювентуса", "Милана" в Кубке. Причём замечательное выступление против чемпиона может стать поворотным. Нужно лишь терять поменьше очков на ровном месте.

В последних 11-ти турах "Интер" второй по пропущенным и забитым и первый по набранным очкам. Правильный баланс. Правильный путь. Его даже считают фаворитом в борьбе за Скудетто. Хотя всегда существует опасность потери очков на ровном месте. Легенда клуба Джузеппе Бергоми отчаялся из-за таких и не знает, способна ли команда добавить.

Вокруг "Ромы" негатива ещё больше. Паулу Фонсека ныне под угрозой отставки, воюет с капитаном команды Эдином Джеко и, похоже, не только с ним. Он чувствует давление: "О нас говорят так, будто мы в зоне вылета". "Волков" сильно критикуют из-за неудач против Топ-команд. В первом круге в шести матчах против них набраны лишь три очка, среди них разгромы от "Наполи", "Аталанты" и "Лацио". После второго португалец говорил об игре "мальчиков против мужчин", и ощущения в таких матчах схожи. А технические поражения в лиге и Кубке из-за административных проколов вызвали бурю в клубе.

Вместе с тем, невозможно игнорировать стопроцентный результат против команд ниже Топ-9. Именно там находятся большинство очков. Причём большинство побед над ними были лёгкими. Не игнорируем 41 забитый мяч. Великолепную форму Генриха Мхитаряна, одного из двух в лигах Топ-5 с 8+8 по схеме "гол+пас". Быструю адаптацию Педро. Восстание Карсдорпа из мёртвых и прорывы Спинаццолы на другом фланге. Отличные быстрые атаки после перехватов. Не игнорируем храбрую игру, возвращения в матчах против "Милана" и "Интера", ничью с "Ювентусом". В конце концов, не игнорируем третье место.

Беситься либо успокоиться и идти вперёд по довольно перспективному пути - выбор в её руках.

Перестройка

В ливень восхищения "Аталантой" врезались капли претензий и даже разочарования. Причём эти капли должны были быть даже более сильными. Бергамцы слишком много потеряли в октябре-ноябре, когда, как прямо признавал Джан Пьеро Гасперини, ставили на Лигу Чемпионов. Тогда получилась серия из одной победы в шести матчах. Они теряли очки против всех, кто предлагал мощь, выносливость, дуэли. "Удинезе", "Верона", "Дженоа", "Сампдория". Они были разгромлены "Наполи". Они потеряли немало очков на перестройке тактики, из-за которой и началась фатальная ссора с Алехандро Гомесом.

Вообще-то, перестройка удалась. Переход на игру с тремя опорниками добавил стройности. "Аталанта" и получает комплименты о "космической", "революционной", "взрывной" игре, "другом виде спорта", и умеет "сушить". В последних десяти турах она вторая по очкам в одном позади "Интера" и первая и по забитым (ожидаемо), и по пропущенным (сенсация!). Йосип Иличич к декабрю оправился от депрессии и тащит команду не хуже Гомеса. Гозенс первый защитник в лигах Топ-5 по забитым. Лидер лиги раздавлен в Милане. Добыты три разгрома в шести матчах против грандов лишь с одним поражением.

"Аталанта" нашла баланс, который может привести к Скудетто. Она обычно проваливает первый круг. Ныне даже набрала на 8-9 очков больше, чем два и три года назад, на одно больше, чем год назад, когда могла побороться за Скудетто. Сейчас, учитывая падение темпа "Ювентуса", она ещё как может!

Неудачная перестройка

Первая причина настолько интригующей лиги - это как раз падение "Юве". На 9-17 очков меньше, чем в предыдущие три года. Андреа Пирло утверждает, что всё неплохо и, учитывая перестройку команды, идёт по плану. Если возьмёт Скудетто - окажется, что он прав. Динамика похожа на сезон 2015/16 с провальным началом и затем спуртом к Скудетто. 2021-й год начат четырьмя победами и 12-ю забитыми в пяти матчах. Лучшая оборона лиги вызывает оптимизм. Вместе с тем, нет сомнений, что этот круг весьма неудачен. Даже в стратегическом плане туринцы потеряли позиции. Их уже не боятся.

Наибольшее домашнее поражение за девять лет, первое "сухое" от "Интера" за десять. Оба этих матча - одни из худших за последние годы, с беспомощной разобранной игрой, со словами Арриго Сакки "Интер" играл против пустого места". Потери очков против новичков "Беневенто" и "Кротоне". Лишь одна победа над грандом - над уничтоженным травмами "Миланом". Крайне мягкий центр поля, уступающий почти всем грандам. Вроде бы тактическая вариативность Пирло, на выходе стающая шаблонностью. Сам тренер признавал, что игроки не понимают его план. Да ещё и Криштиану Роналду слаб уже месяц.

"Юве" всё ещё силён. Семь очков отставания с матчем в запасе - не катастрофа. Но ныне он всего лишь один из претендентов на титул чемпиона. Его атака слабее других, оборона, вообще-то, пропустила в 14-ти матчах из 18-ти, а центр поля выглядит не готовым к большим битвам.

Поворотные пункты

"Лацио" обычно играет в лиге тяжело. В отличном предыдущем сезоне набрал в первом круге на девять очков больше, но в итоге закончил лишь четвёртым. В сезоне, когда упустил четвёртое место в последний момент, набрал на шесть очков больше. В сезоне, когда был лишь восьмым, набрал в первом круге лишь на два очка меньше. Его начало сезона было худшим в каденции Симоне Индзаги, а по пропущенным - худшим за 20 лет. Он позорно влетал "Сампдории" и "Удинезе", терял очки на ровном месте против "Беневенто" и "Дженоа". Кроме Чиро Иммобиле, никто не казался способным забивать.

Впрочем, в последний месяц всё изменилось. Впервые в сезоне оформлены три победы подряд и сразу же четвёртая. Наконец-то побеждён гранд и сразу же - ещё один. Причём и "Рома", и "Наполи" вынесены в одни ворота. Луис Альберто забил пять мячей за это время, Сергей Милинкович-Савич проснулся. А ведь успех этих игроков жизненно важен для успеха команды. В целом в команде уверены, что осенью мешали "лишь" Лига Чемпионов, эпидемия травм и коронавирус, из-за чего иногда в заявке были 13-14 "взрослых" игроков. А теперь поворотный пункт пройден и можно идти вперёд.

До третьего места лишь три очка.

"Наполи" также лишь в трёх очках от "Ромы". По сравнению с ужасным предыдущим сезоном он набрал на десять очков больше. Вот только динамика его развития противоположна. 15 очков из 18-ти возможных вначале, 10 из 24-ёх - в последнее время. И он избрал путь паники. По сравнению с сезонами вторых мест команда как раз отстаёт на 10-14 очков. Аурелио Де Лаурентис считает, что по таланту, по глубине скамейки должна сидеть гораздо выше и прочнее. Потому и в последние недели говорят об увольнении Дженнаро Гаттузо, теперь ещё и об уходе спортивного директора Кристиано Джунтоли.

Можно понять, почему неаполитанцы раздражают президента и болельщиков. Они вторые в лигах Топ-5 по матчам с более трёх забитых (6) после "Баварии". Они разорвали не только "Рому", но и "Аталанту". По креативу вместе с бергамцами они лучшие в лиге, создают уйму моментов, первые по ударам по воротам и в створ. Их потенциал огромен. Вместе с тем, потеряли уйму очков против гораздо более слабых команд. Их реализация ужасна. А характер начал напоминать кошмары прошлого года. В четырёх из пяти последних матчей они забивали первыми, но сразу же отходили назад и пропускали.

Первые среди остальных

"Верона" и "Сассуоло", как и "Лацио" с "Наполи", движутся в разных направлениях. Первые начали сезон тяжело, одержали лишь две победы на поле в восьми матчах. Иван Юрич жаловался, что летними продажами ему развалили команду. Впрочем, в последнее время из взятых сменщиков он построил новую. Команда Юрича по-прежнему боевитая и сверхинтенсивная, "мини-Аталанта", не боится никого. Двух поражений подряд у неё не было с декабря 2019-го. Из команд Топ-7 она проиграла лишь "Интеру", а "Наполи", "Аталанту" и "Лацио" очень впечатляюще переиграла. Глоток свежего воздуха для лиги.

Таким глотком некоторое время были и "нероверди". Поначалу они продолжили предыдущий сезон с техничной игрой, красивым коротким пасом, скоростью и нацеленностью на атаку. Даже шли в Топ-4. Впрочем, уже тогда Роберто Де Дзерби призывал не обманываться результатами при плоховатой игре. И оказался прав. Его команда в итоге покатилась, растеряла всю красоту и шарм, не выдерживает физически. Она проиграла грандам четыре последних матча. Она уже девятая.

Рассчитывать на раннее спасение и даже на Топ-10 могут "Сампдория", "Беневенто" и "Фиорентина". Клаудио Раньери построил мощную боевую единицу, победителя "Лацио", "Аталанты" и "Интера". Ныне он ещё и требует изменить мышление в матчах против неграндов, искать в них лишь победу. "Фиорентина" поднимается после слабого старта и смены тренеров. Она разгромила "Ювентус", не развалилась после 0:6 от "Наполи". Чезаре Пранделли также строит сплочённый отряд. А отряд Филиппо Индзаги удивляет всех смелой открытой игрой. Новичок даже умеет побеждать на классе, а это признак класса.

Аутсайдеры

"Болонья" также хотела быть там. Если уж улучшила оборону, после 41-го матча с пропущенными подряд не пропустила в трёх из десяти... Однако одновременно замолчала атака, потеряны интенсивность и даже желание. Синиша Михайлович уже объявил о начале борьбы против вылета. Атака "Удинезе" интересна по именам, но не по командной силе. Потому рядом с победой над "Лацио" и ничьими с "Интером" и "Аталантой" поражения от аутсайдеров. Лука Готти не побеждал в девяти матчах подряд и под угрозой отставки.

В "Торино", "Парме" и "Дженоа" уже увольняли. В "Кальяри" и "Кротоне" тренер чудом удержался. Все эти команды не безнадёжны, но крайне наивны в обороне, пропускают в решающие моменты. Как и "Специя". Новичок играет смело, много забивает, останавливал "Аталанту", устроил камбек в Неаполе вдесятером. Его тренера Винченцо Итальяно лишь хвалят. Впрочем, зона вылета недалеко. Хотя генуэзцы уже изменились. С Давиде Баллардини они набрали 11 очков в шести последних матчах, не пропускали в последних трёх. Этот тренер умеет наладить оборону, принести баланс и сплотить команду.

Лучший игрок круга - Златан Ибрагимович ("Милан"). 12 голов в девяти матчах и ещё большее влияние вне поля

Прорыв круга - "Милан". Первый, несмотря ни на что

Разочарования круга - "Ювентус" и "Наполи". Последний даже больше

Лучший вратарь круга - Войцех Щесны ("Ювентус"). Часто выручал нестабильную оборону

Лучший тренер круга - Стефано Пиоли ("Милан"). Его команда первая, несмотря ни на что

Сборная первого круга : Щесны ("Ювентус"), Хакими ("Интер"), Кьер ("Милан"), Шкриньяр ("Интер"), Гозенс ("Аталанта"), Кесси ("Милан"), Барелла ("Интер"), Мхитарян ("Рома"), Ибрагимович ("Милан"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукаку ("Интер")