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Без Малиновского. Аталанта объявила состав на полуфинальный матч кубка Италии
Усилит игру во втором тайме
В полуфинальном матче кубка Италии "Аталанта" на выезде сыграет против "Наполи". Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в старт. Свое место хавбек занял на скамейке запасных.
???? Cominciamo così al "Diego Armando Maradona"!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 3, 2021
???? Our #StartingXI to face Napoli!
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Presented by @Plus500#NapoliAtalanta #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/wV6ynLA6PI
Напомним, что в матче 1/4 финала Малиновский помог "Аталанте" обыграть "Лацио", забив один из голов.
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