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Без Малиновского. Аталанта объявила состав на полуфинальный матч кубка Италии

Италия
(1 голосов)

Усилит игру во втором тайме

Без Малиновского. Аталанта объявила состав на полуфинальный матч кубка Италии
UA-Футбол
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В полуфинальном матче кубка Италии "Аталанта" на выезде сыграет против "Наполи". Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом.

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в старт. Свое место хавбек занял на скамейке запасных.

Напомним, что в матче 1/4 финала Малиновский помог "Аталанте" обыграть "Лацио", забив один из голов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Наполи (Неаполь)
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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
03.02.2021 в 21:28
У супер Витя?
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download1 (huyersk)
03.02.2021 в 21:21
пересидел в ресторане?
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