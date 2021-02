Без Малиновского. Аталанта объявила состав на полуфинальный матч кубка Италии

В полуфинальном матче кубка Италии "Аталанта" на выезде сыграет против "Наполи". Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в старт. Свое место хавбек занял на скамейке запасных.

