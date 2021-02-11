Каждый гол как шедевр. Аталанта - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Наполи, что встречались в полуфинале Кубка Италии. Команда из Бергамо ошеломила соперника на старте поединка, при этом голы в исполнении Сапаты и Пессина вышли на славу. Первый вколотил издалека, второй завершил тонкую комбинацию (Сапата выдал невероятный пас). В начале второго тайма Наполи сократил отставание, но тот же Пессина после эффектного сольного прохода поставил точку. В финале в мае Аталанта сыграет с Ювентусом. Малиновский и Коваленко просидели весь матч в запасе.

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

10 февраля 2021. Бергамо. Гевисс Стадиум

Аталанта - Наполи 3:1 (Первый матч - 0:0)

Голы: Д. Сапата 10, Пессина 16, 78 - Лосано 53