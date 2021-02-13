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Кьеллини достиг отметки в 400 матчей в Серии А
Поединок против "Наполи" также стал для защитника 500-м в старте "Юве"
juventus.com
В матче 22-го тура итальянской Серии А "Ювентус" играет на выезде против "Наполи".
Защитник туринцев Джорджо Кьеллини вышел в старте "зебр" на этот поединок. Этот матч стал для 36-летнего футболиста 400-м в рамках итальянского национального первенства: 363 в футболке "Юве" и 37 игр в составе "Фиорентины".
Также эта игра стала для Кьеллини 500-ю в стартовом составе туринского клуба.
В текущем сезоне центрбэк во всех турнирах провел 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
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