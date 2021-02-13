Кьеллини достиг отметки в 400 матчей в Серии А

В матче 22-го тура итальянской Серии А "Ювентус" играет на выезде против "Наполи".

Защитник туринцев Джорджо Кьеллини вышел в старте "зебр" на этот поединок. Этот матч стал для 36-летнего футболиста 400-м в рамках итальянского национального первенства: 363 в футболке "Юве" и 37 игр в составе "Фиорентины".

Также эта игра стала для Кьеллини 500-ю в стартовом составе туринского клуба.

В текущем сезоне центрбэк во всех турнирах провел 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.