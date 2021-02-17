Дубль Лукаку в матче Серии А обошелся Интеру в 1 миллион евро

В воскресенье, 14 февраля, "Интер" дома обыграл "Лацио" 3:1, а дублем отличился бельгийский форвард хозяев Ромелу Лукаку.

Эти два гола активировали выплату "Интером" € 1 млн в пользу бывшего клуба Лукаку - "Манчестер Юнайтед" из-за имеющегося пункта в соглашении между клубами о трансфере нападающего, сообщает Gazzetta dello Sport.

Лукаку перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" в августе 2019 года.

В этом сезоне в составе "нерадзурри" Ромелу забил уже 16 голов в 21 матче.

Впереди у "Интера" в воскресенье, 21 февраля, дерби с "Миланом".