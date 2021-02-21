Король почти дотянулся до Бога. Златан против Лукаку - новая битва титанов

Впервые с 2011-го года в Миланском дерби встретятся команды, занимающие первое и второе места в турнирной таблице. Расстояние между "Интером" и "Миланом" - всего одно очко. Поэтому в сегодняшнем противостоянии прежде всего важен общий результат. И всё же мы увидим и несколько весьма любопытных личных противостояний. Разумеется, наиболее жаркое из них состоится между Златаном Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку. На равных. Ещё полтора года тому в плане характера, лидерских качеств никто не поставил бы Ромелу на одну ступень с Иброй. Ныне же он приблизился максимально.

Халк и Чак

Эти игроки на самом деле весьма похожи. Сейчас - особенно. Оба интеллигентны, владеют 5-6 языками. Лукаку - бакалавр туристического бизнес-менеджмента. Оба - сыновья иммигрантов. На обоих с ранних лет постоянно обращала внимание пресса. Лукаку с детства принимал участие в ток-шоу, реалити. Говорили о Лукакумании. О нём ходили поговорки вроде "когда Халк злится - он становится Лукаку". Ну а о поговорках о Златане в стиле Чака Норриса все и так знают. Бельгийцу всего 27, а кажется, что он здесь уже лет 15. А швед реально начал играть ещё в 90-х. Ибрамания никогда не утихала.

Разница между ними была в отношении к спорту. Златан - спортсмен до мозга костей. Его питание и тренировки выверены до мелочей. Он активно применяет ледяные ванны, упражнения из мира неврологической реабилитации. Он тренируется и придерживается здорового образа жизни с маниакальным упорством. Занятия восточными единоборствами выработали дисциплину, которая уже не уйдёт. Лукаку же признавался, что терпеть не может тренажёрный зал, его приверженность к нездоровому питанию также известна. Как результат - он часто выглядел грузным, не готовым, пропускал много матчей из-за этого.

Ну и главнейшая разница - в характере. Они просто были противоположностями. Златан создал себе образ героя, бога, льва. Неуязвимого существа, безошибочного охотника за успехами. Во многом это всего лишь игра, и он вовсе не настолько заносчив и пренебрежителен. Он просто безгранично уверен в себе, в своих силах. А образ помогает увлечь команду своими идеями, тащить за собой. Лукаку? Этот интроверт не хотел играть ни в какие игры, не хотел создавать образы. Он просто хотел играть и забивать. И забивал много. Но в нынешнем мире пиара и реалити этого оказалось недостаточно.

В марте Златан в течение недели будет участвовать в знаменитом фестивале Сан-Ремо. Да, во время матчей лиги. Как отреагировал "Милан"? Заказал ему тренировочный комплекс в регионе для того, чтобы он не ездил каждый день на тренировки в Милан. Именно из этого комплекса, с индивидуальных тренировок, он и приедет на матч лиги против "Удинезе". Лукаку даже не заикнётся о такой привилегии. Да и сколько вообще игроков в мире заикнутся?

Новый характер

Нельзя сказать, что в их отношениях присутствовала ненависть. Прежде всего - уважение со стороны бельгийца к человеку, которого называет чемпионом. Вместе с тем, соперничество чувствовалось. Оба играли в "Манчестер Юнайтед", Ибра пытался вернуться после тяжёлой травмы колена, Ромелу играл вместо него, но разочаровывал. Златан бесился из-за плохого приёма мяча Лукаку и даже предлагал ему деньги за каждый удачный. На тренировке они даже однажды устроили стычку. "Мы оба были форвардами, потому никогда не были в одной команде. И однажды он подкатился под меня на полную мощь".

Из этой стычки Ромелу извлёк лучшее. "Тогда я понял, что этот парень хочет соревноваться и бороться за своё место. И это изменило меня, открыло мне глаза. Я научился фокусироваться, тяжело работать. И наслаждаться также. Поскольку с ним всегда весело, и его присутствие в раздевалке благотворно влияло". Бельгиец и вправду изменился - из слишком скромного, мягкого, индиффирентного игрока, полагающегося лишь на свою физическую мощь и завершение, стал монстром. В "Интере" он появляется везде, делает всё, ведёт команду за собой. То есть - делает то, что и Златан в "Милане".

"Не важно, насколько ты талантлив. Если у тебя нет характера - ты мёртв", - заявлял Златан. Так вот, Лукаку в концовке каденции в "Манчестер Юнайтед" казался мёртвым. Тем выше следует оценить его воскрешение в "Интере". Он просто стал другим человеком. Стал лидером, даже в какой-то степени экстравертом. И, как лидер, стал примером для всех. Он начал следить за собой, за своим питанием, заниматься в тренажёрном зале. Теперь он груда мышц, а не мяса. Соответственно, и его выносливость повысилась. А со скоростью в 36 километров в час он мог пробежать ещё в Англии.

В матчах против команд Топ-6 АПЛ он лишь однажды забил мяч, принёсший победу. То есть решающий. Всего же им забил 16 мячей. В Серии А он забил в ворота Топ-7 уже девять за полтора года. Без его голов не было бы двух побед над "Наполи" и одной - над "Лацио". "Милану" он забил во всех трёх матчах лиги (и в одном в Кубке). Если забьёт и сегодня - станет первым за 47 лет, кто забивал в четырёх дерби в лиге подряд. Златан в 28-ми Миланских дерби во всех турнирах забил 12. То есть, среднее число забитых в одном дерби ныне у него более чем в два раза ниже, чем у Ромелу.

Война на поле и в Твиттере

Легендарный экс-защитник "Милана" Алессандро Костакурта заявляет: "Когда Лукаку набирает скорость перед тобой, он неудержим. Златан лучше в том, что делает других вокруг себя лучше, но Ромелу больше докучает соперникам на поле". Легендарный экс-форвард "Интера" Алессандро Альтобелли согласен: "Ромелу мобильнее и быстрее. Когда он стартует - это просто сила природы. Он неудержим. "Интер" нуждается в нём больше, чем "Милан" - в Ибре". "Силой природы" назвал его и партнёр по команде Николо Барелла. А Альберто Дзаккерони просто ставит обоих с Криштиану Роналду на один уровень.

Эти заявления можно понять. На поле Лукаку олицетворяет стиль команды, и без него она выиграла лишь один матч из шести. Стремительные контратаки, бешеный прессинг, умение и протащить мяч, и ассистировать, и продавить соперника, и даже пробить издали - это он, и это "Интер". Без Ибры "Милан" набирает больше очков в среднем, чем с ним, а стиль игры немолодого шведа скорее мешает юной сверхинтенсивной команде. С другой стороны, как игроки "Милана" уже не раз рассказывали, влияние Златана в раздевалке просто космического уровня. Лукаку в этом всё ещё не там, хотя сильно добавил.

Он бросил перчатку Ибре и в плане пиара, соцсетей. Картина с поднятым угловым флажком с надетой на него своей футболкой (Ромелу выглядел ну просто как Римский император после победной битвы) и подписью "Новый король в городе" взбудоражила сети даже больше, чем сам уникальный камбек в дерби с 0:2 на 4:2 год назад. Она явно задела Златана, отреагировавшего "В Милане никогда не было короля, но есть Бог" после своего победного дубля в дерби в октябре. Монструозное соперничество родилось.

Потому их стычка в матче Кубка уже читалась и не удивила. Златан зашёл с козырей, назвав соперника "осликом" (так называют в Англии "деревянных" футболистов, не умеющих принять мяч). Также напомнил об истории с вуду, когда вроде бы именно из-за совета во время такой церемонии Лукаку перешёл в "Манчестер Юнайтед". Лукаку ответил и, вообще-то, тот психологический бой выиграл. Ведь предупреждение за этот эпизод получили оба, но в начале второго тайма был удалён за вторую жёлтую именно Златан. А далее Ромелу забил, и его команда устроила камбек.

После этого инцидента оба игрока молчали. Говорили они на поле, забив с 26-го января шесть мячей на двоих. Будем надеяться, что и сегодня разговаривать они будут не друг с другом, а с мячом. И кто победит в этом разговоре - непонятно. Ведь Лукаку за рекордные сроки рекордно сократил отставание от Ибрагимовича практически во всём. Он опережает по забитым мячам в лиге - 16 против 14-ти (хотя у Ибры среднее число забитых за матч намного выше). Да и в плане характера сразу же ставить на Ибру будет слишком поспешно.