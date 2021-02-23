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Роналду снова первый. Ювентус - Кротоне 3:0. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ювентус - Кротоне, чемпионат Италии, 22.02.2021

Роналду снова первый. Ювентус - Кротоне 3:0. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Кротоне, которые закрывали 23-й тур итальянской Серии А. Судьба противостояния была решена перед перерывом, после того как Криштиану Роналду оформил дубль, дважды забив головой. Таким образом португалец вернулся на первое место в гонке бомбардиров, опередив на один гол Лукаку. У Роналду сейчас 18 забитых мячей. Точку в разгроме поставил Маккени.

Серия А. 23-й тур
Ювентус - Кротоне 3:0
Голы: Роналду 38, 45 + 1, Маккени 66

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Кротоне
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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
23.02.2021 в 08:29
...в такие годы и так играть...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.02.2021 в 08:20
Бідний Дуріан, все проти нього...))). Так можна і копита відкинути...)))
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.02.2021 в 09:15
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Kolibri (Киевоград)
23.02.2021 в 07:48
Он круче всех
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