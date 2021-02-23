Роналду снова первый. Ювентус - Кротоне 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Кротоне, которые закрывали 23-й тур итальянской Серии А. Судьба противостояния была решена перед перерывом, после того как Криштиану Роналду оформил дубль, дважды забив головой. Таким образом португалец вернулся на первое место в гонке бомбардиров, опередив на один гол Лукаку. У Роналду сейчас 18 забитых мячей. Точку в разгроме поставил Маккени.

Серия А. 23-й тур

Ювентус - Кротоне 3:0

Голы: Роналду 38, 45 + 1, Маккени 66