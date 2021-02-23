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Роналду снова первый. Ювентус - Кротоне 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ювентус - Кротоне, чемпионат Италии, 22.02.2021
Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Кротоне, которые закрывали 23-й тур итальянской Серии А. Судьба противостояния была решена перед перерывом, после того как Криштиану Роналду оформил дубль, дважды забив головой. Таким образом португалец вернулся на первое место в гонке бомбардиров, опередив на один гол Лукаку. У Роналду сейчас 18 забитых мячей. Точку в разгроме поставил Маккени.
Серия А. 23-й тур
Ювентус - Кротоне 3:0
Голы: Роналду 38, 45 + 1, Маккени 66
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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
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