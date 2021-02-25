Не COVID-19: у форварда Ювентуса цитомегаловирус – он упал в обморок после матча с Порту

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората подхватил цитомегаловирусную инфекцию. По информации издания La Gazzetta dello, после матча с "Порту" в 1/8 ЛЧ испанец потерял сознание в раздевалке команды. Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи отметил:

"Мы играем много матчей. Даже в обычном сезоне трудно постоянно выступать на определенном уровне, не говоря уже о текущей кампании. У Альваро были проблемы: простуда, расстройство кишечника. Это помешало ему тренироваться, он немного растерял форму. Мората – игрок топ-класса, он вернется в отличных кондициях, чтобы помочь нам на финише сезона".

Цитомегаловирус относится к семейству герпесов, в здоровом организме вирус никак себя не проявляет, но в ослабленном организме появляются характерные для ОРВИ симптомы.