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Клаудио Маркизио хочет стать политиком

Италия
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Ищет себя в жизни после футбола

Клаудио Маркизио хочет стать политиком

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Италии, "Ювентуса" Клаудио Маркизио заявил, что хотел бы попробовать себя в политике.

Мне действительно нравится политика. Я обсуждаю ее во время ужина с друзьями и дома.

Мне нужно учиться. Я считаю правильным то, что выхожу за пределы мира спорта. Я бы первым подошел и сказал "да", если бы понадобился Пьемонту и Турину, - цитирует Маркизио Football Italia.

Карьера Клаудио Маркизио продолжалась с 2005 по 2018 годы, он играл на позиции полузащитника почти всю карьеру в "Ювентусе", а затем в "Эмполи" и российском "Зените". Был игроком сборной Италии в 2009-2017 годах. В октябре 2019 заявил о завершении карьеры.

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В статье: Клаудио Маркизио Ювентус (Турин)
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