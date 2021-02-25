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Клаудио Маркизио хочет стать политиком
Ищет себя в жизни после футбола
Бывший полузащитник сборной Италии, "Ювентуса" Клаудио Маркизио заявил, что хотел бы попробовать себя в политике.
Мне действительно нравится политика. Я обсуждаю ее во время ужина с друзьями и дома.
Мне нужно учиться. Я считаю правильным то, что выхожу за пределы мира спорта. Я бы первым подошел и сказал "да", если бы понадобился Пьемонту и Турину, - цитирует Маркизио Football Italia.
Карьера Клаудио Маркизио продолжалась с 2005 по 2018 годы, он играл на позиции полузащитника почти всю карьеру в "Ювентусе", а затем в "Эмполи" и российском "Зените". Был игроком сборной Италии в 2009-2017 годах. В октябре 2019 заявил о завершении карьеры.
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