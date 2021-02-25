Клаудио Маркизио хочет стать политиком

Бывший полузащитник сборной Италии, "Ювентуса" Клаудио Маркизио заявил, что хотел бы попробовать себя в политике.

Мне действительно нравится политика. Я обсуждаю ее во время ужина с друзьями и дома.

Мне нужно учиться. Я считаю правильным то, что выхожу за пределы мира спорта. Я бы первым подошел и сказал "да", если бы понадобился Пьемонту и Турину, - цитирует Маркизио Football Italia.