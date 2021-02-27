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Ибрагимович станет ведущим итальянского музыкального фестиваля

Италия
(3 голосов)

Сам швед будет там петь

Ибрагимович станет ведущим итальянского музыкального фестиваля

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович станет одним из ведущих ежегодного итальянского музыкального фестиваля "Сан-Ремо", который запланирован на 2-6-е марта. Об этом сообщает ESPN.

Некоторые местные футбольные эксперты возмутились, что швед так быстро забыл о поражениях от "Интера" и "Специи" и решил развлечься. Руководство "Милана" заверило, что в то время с футболистом будет сопровождающий клуба, и Златан будет соблюдать все распоряжения "росонери". Для шведа клуб предоставил детальный график тренировок, чтобы одно другому не мешало.

Также поклонников фестиваля ожидает дуэт Ибрагимовича с тренером "Болоньи" Синишой Михайловичем. Контракт футболист с фестивалем подписал еще в прошлом году.

"Сан-Ремо" известен тем, что является предшественником участия в конкурсе на Евровидение. На нем часто выступают такие звезды, как Эминем и Бритни Спирс.

Отметим, что 3 марта в "Милана" запланирована игра против "Удинезе", а 7 - против "Вероны".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
ESPN

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