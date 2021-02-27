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Ибрагимович станет ведущим итальянского музыкального фестиваля
Сам швед будет там петь
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович станет одним из ведущих ежегодного итальянского музыкального фестиваля "Сан-Ремо", который запланирован на 2-6-е марта. Об этом сообщает ESPN.
Некоторые местные футбольные эксперты возмутились, что швед так быстро забыл о поражениях от "Интера" и "Специи" и решил развлечься. Руководство "Милана" заверило, что в то время с футболистом будет сопровождающий клуба, и Златан будет соблюдать все распоряжения "росонери". Для шведа клуб предоставил детальный график тренировок, чтобы одно другому не мешало.
Также поклонников фестиваля ожидает дуэт Ибрагимовича с тренером "Болоньи" Синишой Михайловичем. Контракт футболист с фестивалем подписал еще в прошлом году.
"Сан-Ремо" известен тем, что является предшественником участия в конкурсе на Евровидение. На нем часто выступают такие звезды, как Эминем и Бритни Спирс.
Отметим, что 3 марта в "Милана" запланирована игра против "Удинезе", а 7 - против "Вероны".
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